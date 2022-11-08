البورصة تخسر 8.8 مليار جنيه في ختام تعاملات اليوم

أنهت البورصة المصرية، تعاملات جلسة اليوم الثلاثاء، منتصف جلسات الأسبوع، بتراجع جماعي للمؤشرات.

وخسر رأس المال السوقي 8.8 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 761.520 مليار جنيه.

وتراجع مؤشر "إيجي إكس 30" بنسبة 1.54% ليغلق عند مستوى 11268 نقطة، كما تراجع مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة "إيجى إكس 70 متساوى الأوزان" بنسبة 0.28% ليغلق عند مستوى 2231 نقطة، وهبط مؤشر "إيجى إكس 100 متساوى الأوزان" بنسبة 0.57% ليغلق عند مستوى 3241 نقطة.

وبلغ إجمالي قيم التداول خلال الجلسة نحو 1.6 مليار جنيه بالتداول على 515 مليون ورقه مالية من خلال تنفيذ 53.4 ألف عملية بيع وشراء.

وانخفض 101 سهم من اصل 197 سهم جري التداول عليهم بينما ارتفع 33 سهم واستقر 63 سهم.