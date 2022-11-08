عقب صوره المنتشرة.. "ديديه دروجبا" يوضح حقيقة اعتناقه الدين الإسلامي

انتشرت العديد من الصور للاعب الإيفواري المعتزل ديديه دروجبا، أمس الاثنين، على مواقع التواصل الاجتماعي، وهو يقرأ الفاتحة مما أثار شكوك رواد السوشيال ميديا حول تخليه عن عقيدته واعتناقه الدين الإسلامي.

وخرج ديديه دروجبا عن صمته موضحا حقيقة انتشار بعض الصور له وهو يقرأ الفاتحة.

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ديديه دروجبا ينفي اعتناقه الدين الإسلامي

ونفى ديديه دروجبا خبر تخليه عن عقيدته واعتناقه الدين الإسلامي، حيث قال في تغريدة نشرها على حسابه الرسمي بموقع تويتر: "هذه القصة تنتشر بسرعة، لكنني لم أتحول عن ديني، كل ذلك كان مجرد إظهار الاحترام لأخواني من المسلمين الذين كنت أزورهم في قريتي، فقط لحظة من العمل الجماعي، بالغ حبي ودعواتي للجميع".

وكان قد نشر داعية إسلامي صور يظهر فيها ديديه وهو يرفع يديه للأعلى ويقوم بالدعاء، وقال إن نجم الكرة الإفريقية اعتنق الدين الإسلامي، ما زاد من انتشار الشائعات.

جدير بالذكر أن ديديه دروجيا أعلن اعتزاله كرة القدم عام 2018 بعد مسيرة امتدت لأكثر من 20 عام، وقام بالتفرغ للأعمال الخيرية.