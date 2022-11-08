تعرف على المستندات المطلوبة لتركيب عداد مياه لأول مرة

يهتم الكثيرون بمرافق المنازل عند الانتقال إلى سكن أو بناء جديد، ويسعى ملاك العمارات السكنية المختلفة أو أصحاب العقارات والسُكّان إلى إدخال عداد مياه وكهرباء وغاز وغيرها، لذلك يبحث البعض عن المستندات المطلوبة لتركيب عداد مياه لأول مرة.

وسنستعرض لكم متابعي وزوار موقع الفجر الإلكتروني، خلال السطور القليلة التالية، المستندات المطلوبة لتركيب عداد مياه لأول مرة، وهي على النحو التالي:-

المستندات المطلوبة لتركيب عداد مياه لأول مرة

وسنعرض لكم متابعينا وزوارنا الكرام، أبرز المستندات المطلوبة لتركيب عداد مياه لأول مرة، وهي كالتالي:-

1- صورة بطاقة الرقم القومي للمتقدم.

2- صورة عقد (الملكية/الايجار ) بشرط أن يكون موثق في الشهر العقاري.

3- إيصال مياه حديث من العقار.

4- إيصال مياه من أحد أقرب جار.

5- شهادة براءة ذمة من الضرائب العقارية.

6- صورة ضوئية موضح بها المبنى أو الدور المراد التوصيل إليه عداد مياه.

7- صورة ضوئية موضح بها القائم الرئيسي للمنزل.

8- موافقة الوحدة المحلية المختصة محل الاشتراك على التوصيل.

9- صورة الأصل من ترخيص المبنى.

10- صورة من الرسم الهندسي للمنزل موضح به غرف الصرف.

كراسة التعاقد على المياه وتحتوى على معاينة الوحدة المحلية وطلب الاشتراك ومعاينة المشرف والمقايسة والعقد وحوافز التوريد للخزنة).

إجراءات تركيب عداد مياه لأول مرة

- يتقدم المشترك بالمستندات المطلوبة إلى الموظف المختص من أجل التأكد من سلامة المستندات وصحتها.

- يحرر طلب الاشتراك ورسم المعاينة فى نفس اليوم.

- تتم المعاينة بمعرفة المشرف الفنى الذى يحدد مسار التوصيلة وأقطارها وكافة المهمات اللازمة للتوصيل.

- يتم تسعيرة المقايسة.

- يقوم موظف خدمة العملاء (تعاقــــدات) بتحريــــر (عقد الاشتراك).

- يقوم المشترك بسداد ثمن المقايسة.

- يتم استلام العداد وتركيبه.

- يقوم المشرف بتحرير أمر فتح المياه.

- يتم إرسال الملف وأمر فتح المياه إلى الموظف المختص.

- يتم ترقيم الاشتراك ورقم الاشتراك واستخراج فواتير الاستهلاك فى الشهر التالي

- حفظ الملف بالإرشيف.