تفاصيل انطلاق المنتدي الدولي للشبكات غير الأرضية بالرياض



انطلق اليوم الثلاثاء، برعاية معالي وزير الاتصالات وتقنية المعلومات المهندس عبدالله بن عامر السواحه، المنتدي الدولي للشبكات غير الأرضية، في مدينة الرياض، وجاء ذلك بحضور ومشاركة أصحاب المعالي وعدد من الرؤساء التنفيذين لكبرى الشركات المتخصصة في مجال الشبكات غير الأرضية، بالإضافة إلى نخبة من الخبراء والباحثين العالميين في التقنية والاستثمار، وكذلك الجهات التنظيمية على المستويين المحلي والدولي من أكثر من 130 دولة،و يستمر هذا المنتدي خلال الفترة من 8 إلى 10 نوفمبر الحالي.

أهداف المنتدى الدولي للشبكات غير الأرضية

وأوضح معالي محافظ هيئة الاتصالات والفضاء والتقنية الدكتور محمد بن سعود التميمي في عرضه الافتتاحي أن الهدف من تنظيم هذا المنتدى هو:

1.بناء الجسور وتعزيز التعاون لتمكين وتبني الابتكارات التي ستساهم في تنمية الاقتصاد وتنويعه.

2. المساعدة على تطوير الخدمات التي ينتظر أن تسهم في تمكين غير المتصلين من جميع سكان العالم من الاتصال بالشبكة.

علي أن يكون ذلك هو الأساس وليس امتيازا يقدم للبعض دون الآخرين، وهي مهمة نلتزم بها نحن هنا في المملكة العربية السعودية وشركائنا في جميع أنحاء العالم، ويأتي ذلك من خلال التنسيق والتعاون الدولي، والشراكة مع المنظمات الدولية التي تعد الشراكة مع الاتحاد الدولي للاتصالات من أبرزها لتحقيق ذلك.



فاعلية تغطية الشبكات غير الأرضية

كما أكد الدكتور محمد بن سعود التميمي على أن الشبكات غير الأرضية فعالة في زيادة التغطية وربط المناطق التي يصعب الوصول إليها، داعيًا إلى التوسع في استخدامها بشكل مسؤول ومستدام لخدمة الإنسانية، وحماية الكوكب من الآثار الفضائية الضارة.

محاور المنتدى الدولي للشبكات غير الأرضية

يشار إلى أن هذا المنتدى هو أحد ركائز برنامج الشبكات غير الأرضية الذي أطلقته هيئة الاتصالات والفضاء والتقنية، ويتناول من خلال أكثر من 15 جلسة حوارية وأكاديمية، 6 محاور رئيسية، وذلك بمشاركة أكثر من 90 متحدثًا وهي كالتالي:

•المحور الأول هو تكامل شبكات الاتصالات الفضائية والأرضية.

• المحور الثاني يحمل عنوان مستقبل الجيل السادس من خلال الشبكات غير الأرضية في طبقات الغلاف الجوي والفضاء الخارجي.

• المحور الثالث للمنتدى يدور حول المستجدات والفرص والتحديات لإيصال خدمات الاتصالات عبر الشبكات غير الأرضية.

• المحور الرابع هو تغطية الفجوات الرقمية حول العالم.

• المحور الخامس عنوان سياسات حماية الفضاء والمسئولية في نشر المنظومات الفضائية.

•المحور السادس هو الحطام المداري والتنمية المستدامة في الفضاء.