تكريم الفائزين بأفضل 8 بحوث علمية لحلول المشكلات بـ "علوم المنصورة" (صور)

كرم الدكتور شريف خاطر رئيس جامعة المنصورة يرافقه الدكتور أشرف طارق حافظ نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحوث الفائزين "بأفضل بحث علمى تطبيقى".

جاء ذلك بحضور الدكتور حسن عتمان نائب رئيس الجامعة الأسبق، الدكتور أسامة العيان عميد كلية العلوم، الدكتور ايهاب عبد اللطيف وكيل الكلية للدراسات العليا والبحوث، عمداء الكلية السابقين ووكلاء الكلية وأعضاء هيئة التدريس.

الجدير بالذكر أن التكريم تضمن توزيع جوائز على أفضل 8 أبحاث تطبيقية لرسائل ماجستير ودكتوراه مقدمة من احدى الشركات من بين 40 بحث تقدموا في المنافسة، وتتميز الأبحاث التي وقع عليها الاختيار قابليتها للتطبيق فى اطار رؤية مصر 2030 بجانب أنها أبحاث تطبيقية قابلة للتطبيق وتقدم بشكل اساسى حلول للمشكلات البيئية وهم:

الدكتزرة فاطمة طه عبد الحميد مدرس مساعد (قسم الكيمياء) البحث مستخلص من رسالة ماجستير " ازالة الأصباغ الصناعية المستخمة بكثرة فى الصناعة من المياة واعادة استخدام المياة مرة أخرى فى تطبيقات مختلفة وأغراض مختلفة " تحت اشراف الدكتور محمد الدفراوى، الدكتورة رانيا التابعى



التكريم

الدكتورة آية جمال سعد بكر (قسم الكيمياء) البحث مستخلص من رسالة ماجستير " نموذج مصغر لنظام تحلية المياة وانتاج الكهرباء باستخدام الطاقة الشمسية بحث تطبيقى لتحلية مياه البحار وحائز سابقا على جائزة الجامعة للتغيرات المناخية" تحت اشراف الدكتور سهير عبد الحكم، الدكتور أحم جبريل، الدكتورة دعاء أحمد كسبة.

التكريم

الدكتورة صفا أحمد عبد المطلب مدرس مساعد (قسم الكيمياء) البحث مستخلص من رسالة دكتوراه: تحضير حساسات كيميائية عضوية ذات كفاءة عالية لتحويل الطاقة الضوئية إلى طاقة كهربية ( الخلايا الشمسية) استخدام الأصباغ العضوية فى تصنيع الخلايا الشمسية وتحقيق أعلى كفاءة ممكنة بإستخدام الخلايا الشمسية الصبغية تحت اشراف الدكتور أحمد فضة، الدكتزر ايهاب عبد اللطيف، الدكتور محمد رمضان.

التكريم



الدكتزرة آية ساهر عطية (قسم الكيمياء) البحث مستخلص من رسالة ماجستير التعرف على البقايا الدوائية وتحديدها باستخدام أجهزة استشعار يتم تحضيرها باستخدام مواد متوفرة بسيطة وغير مكلفة وغير مضرة بالبيئة تحت اشراف الدكتور مجدى ابراهيم خليفة، الدكتور وائل ابراهيم ، الدكتور أحمد بهجت خليفة.

التكريم

الدكتور حازم يحيى محمد صلاح (قسم الفيزياء) البحث مستخلص من رسالة دكتوراه: استخدام زجاج ITO من أكسيد الزنك معالج بتركيزات مختلة من 2- 8 % من الكوبلت لزيادة كفاءة الخواص الضوئية للخلايا الشمسية تحت اشراف الدكتور أحمد حمزة عرابى، الدكتور عبد الحميد الشاعر، الدكتور محمود سعد الحناوى، الدكتور محمد ابراهيم.

التكريم



الدكتورة أمل محمود أبو السعود (قسم النبات) البحث مستخلص من رسالة دكتوراه استخدام: إعادة تدوير المخلفات البيئية الصلبة إلى أسمدة نانومترية غير مكلفة اقتصاديا وصديقة للبيئة ودراسة تأثيرها على نمو وانتاجية الفلفل الأخضر وإمكانية استبدال السماد الكيميائى بهذه الأسمدة ودراسة تأثيرها على نمو وانتاجية النباتات بالاضافة لدراسة السُمية الخلوية والچينية للأسمدة النانوية العضوية بالمقارنة بالسماد الكيميائى تحت اشراف الدكتورة ماجدة ابراهيم سليمان، الدكتورة غادة الشربينى، الدكتورة هبة محمود عبد العزيز.

التكريم



الدكتورة أسماء علاء عبده (قسم الفيزياء) البحث مستخلص من رسالة ماجستير: استخدام زيادة صلابة الخلطة الأسمنتية وتأثير بوليمر يعتمد على النفتالين لدراسة تأثيره على أكسده الحديد للأسمنت البورتلاندى" وتأثير بوليمر سيكامنت (sikament) على أكسدة الحديد وأيضا زيادة نسبة الانضغاط والتحمل لعينات الأسمنت بإضافة تركيزات مختلفه من البوليمر وذلك بتقليل نسبة الماء المستخدم وزيادة سرعة تفاعل الاسمنت والماء والحصول على النتائج المرجوة تحت اشراف الدكتور ماهر التونسى، الدمتور عصام عرفة حسن جمعة،الدكتور حامد ابراهيم عبد القادر، الدكتور عمرو عثمان حبيب.



التكريم

الدكتورة آية عبد رب النبى (قسم علم الحيوان) البحث مستخلص من رسالة دكتوراه " تأثير البروانثروسيانيد لمقاومة تليف الكبد المستحث تجريبيا فى ذكور الجرذان "حيث يساعد على تحسين وظائف الكبد وتقليل مستوى الدهون الثلاثية والكولسترول بالدم تحت اشراف الدكتورة عزة عثمان، الدكتور محمد عمرو المسيرى، الدكتور ماهر عامر، الدكتورة ماجى عامر.