ننشر أماكن وعناوين منافذ بيع السلع الغذائية في محافظة الجيزة

قامت محافظة الجيزة، باتخاذ العديد من الإجراءات لتخفيف العبء عن كاهل المواطنين، وتوفير مخزون السلع الاستراتيجي بأسعار مخفضة داخل المجمعات الاستهلاكية، وذلك تيسيرا على المواطنين، ومن أجل العمل على ضبط الأسعار في الأسواق.

وكشفت محافظة الجيزة في بيان رسمي لها، عن توفير عددا من منافذ السلع الثابتة والمتحركة فى مختلف المدن والأحياء بها، لبيع السلع والمنتجات بأسعار مميزة للجمهور.

واتخذت محافظة الجيزة عددا منها توفير السلع الغذائية من اللحوم والخضروات والفاكهة وغيرها بأسعار مخفضة لدعم المواطنين، تنفيذا لتوجيهات اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة.

وسنستعرض لكم متابعي وزوار موقع الفجر الإلكتروني، خلال السطور القليلة التالية، أماكن وعناوين منافذ بيع السلع الغذائية في محافظة الجيزة، وهي على النحو التالي:-

عناوين وأماكن بيع السلع الغذائية في الجيزة

جاءت عناوين منافذ السلع الثابتة والمتحركة، التي أتاحتها المحافظة لتوفير السلع للمواطنين بأسعار مخفضة مقارنة بالأسواق الأخرى، كما يلي:

- معرض ثابت للسلع الغذائية والتموينية بمنطقة الطوابق في حي الهرم.

- 6 منافذ ثابتة للسلع الغذائية في منطقة الطوابق على ناصية شوارع المنشية وكعبيش.

- 5 منافذ متنقلة للسلع موجودة في ميدان الجيزة بجوار الموقف.

- معرض محاربة الغلاء، والمتواحد بشارع السنترال بحي الوراق، ويوجد به العديد ممن السلع الغذائية مثل اللحوم والدواجن والخضار.

- معرض كلنا واحد ويتواجد في إمبابة الرئيسي بحي شمال الجيزة، ويبيع مختلف السلع والمنتجات من زيت وأرز وسكر ولحوم وغيرها.

- معرض ثابت متواجد أسفل كوبري الدقي، في تقاطعه مع شارع التحرير، وهو معرض يتيح السلع التموينية المختلفة.