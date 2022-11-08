إحالة 19 محضرا للنيابة خلال حملات تموينية في 3 مراكز بالدقهلية

أكد الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية، أنه لن يسمح بالفساد خاصة فى الأسواق ومحلات بيع كافة انواع السلع لتوفير الإحتياجات اليومية للمواطنين مشيرا لتكثيف الحملات لضبط الأسعار ومنع الغش التجاري والإحتكار.

وأوضح محافظ الدقهلية أنه يتابع يوميا نتائج الحملات التموينية التى يتم تنفيذها بنطاق مراكز ومدن المحافظة بتعاون الوحدات المحلية مع قطاعات التموين ومباحث التموين والصحة والطب البيطرى والبيئة.

وفي هذا الصدد قال محافظ الدقهلية أن الحملات التموينية التي تم تنفيذها علي المخابز والاسواق والمحلات ومنافذ بيع السلع الغذائية والتموينية اسفرت عن تحرير 19 محضرا في مجال المخابز والاسواق والمحلات بعدد من مراكز ومدن المحافظة.

وقرر "مختار" إحالة كافة المحاضر المحررة للنيابة العامة لإعمال شئونها.

جاءت تصريحات محافظ الدقهلية بعد اطلاعه علي التقرير الذي عرضه المحاسب السيد دايره وكيل وزارة التموين بالدقهلية بشان حملات التفتيش والرقابه التموينية التي تم تنفيذها بعدد من مراكز المحافظة...

ووجه "مختار" لاتخاذ كافة الاجراءات القانونية حيال المخالفين ومتابعة تصرفات النيابة في المحاضر المشار إليها..

ومن جانبه أوضح وكيل وزارة التموين ان الحملات التي تم تنفيذها شملت المرور علي الاسواق والمخابز بنطاق مراكز ومدن ميت غمر ونبروه وشربين وان المحاضر التي تم تحريرها عبارة عن 7محاضر نقص وزن و3 محاضر مواصفات و1محضر عدم إعطاء بون صرف و1 محضر بيع بأزيد من السعر الرسمى و5 محاضر امتناع عن توريد أرز شعير للمزراعين و1 عدم إعلان عن الاسعار و1تجميع دقيق بلدى مدعم للاستغلال بسوق السوداء وقال إنه تم التحفظ على 50 كجم أرز ابيض و5 طن و316 كجم أرز شعير و7 شكاير دقيق بلدى مدعم وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ضد المخالفين...

وأكد محافظ الدقهلية على تكثيف حملات الرقابة التموينية بنطاق المحافظة بالتعاون والتنسيق التام فيما بين رؤساء المراكز والمدن والأحياء ومديريات التموين، والصحة، والطب البيطرى وجهاز حماية المستهلك ومباحث التموين وذلك حرصا على صحة وسلامة المواطنين وكذا توفير مطالب وإحتياجات المواطنين من السلع والمواد التموينية والتصدى لجميع أنواع المخالفات وتطبيق القانون بكل الحسم والحزم حيال المخالفين.