أسعار الذهب اليوم الأربعاء 9-11-2022.. تراجع المعدن الأصفر في بداية التعاملات

تراجعت أسعار الذهب في مستهل التعاملات اليوم الأربعاء، ليخسر جرام الذهب عيار 21 نحو 5 جنيهات، وخسر الجنيه الذهب نحو 40 جنيه.

أسعار الذهب الأن :





سعر الذهب عيار ٢١: 1230 جنيه

سعر الذهب عيار ٢٤: 1405.75 جنيه

سعر الذهب عيار ١٨: 1054.25 جنيه

سعر الذهب عيار ١٤: 820 جنيه

سعر الجنيه الذهب 9840 جنيه



أسعار الذهب عالميًا:

تراجعت أسعار الذهب متأثرة بارتفاع طفيف للدولار، مع ترقب المستثمرين بيانات التضخم في الولايات المتحدة التي تصدر هذا الأسبوع، ويمكن أن تؤثر على قرار مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) بشأن رفع سعر الفائدة.

وانخفض الذهب في المعاملات الفورية 0.3 % إلى 1669.73 دولارًا للأوقية. وكانت الأسعار قد سجلت أعلى مستوى في ثلاثة أسابيع في الجلسة السابقة، مدعومة بضعف الدولار. وانخفضت العقود الآجلة للذهب الأمريكي 0.5 % إلى 1672.70 دولارًا.

وصعد مؤشر الدولار 0.2 %، ما يجعل المعدن النفيس أكثر تكلفة للمشترين في الخارج. ومن المنتظر صدور تقرير مؤشر أسعار المستهلكين الأمريكي غدًا. ويعتبر الذهب وسيلة للتحوط ضد التضخم، لكن ارتفاع أسعار الفائدة يقلل جاذبية المعدن الذي لا يدر عائدًا.

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، انخفضت الفضة في المعاملات الفورية 1 % إلى 20.56 دولارًا. وتراجع البلاتين 0.4 % إلى 975.19 دولارًا، والبلاديوم 0.5 % إلى 1887.17 دولارًا.