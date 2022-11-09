أسعار الدولار في البنوك اليوم الأربعاء 9-11-2022

استقرت أسعار الدولار في بداية تعاملات البنوك اليوم الأربعاء، بعد أن ارتفعت خلال تعاملات أمس ليصل سعر الدولار في البنك التجاري الدولي إلى 24.35 جنيه للشراء و24.40 جنيه للبيع، وفي بنك قناة السويس إلى 24.3 جنيه للشراء و24.40 جنيه للبيع.

وإلى 24.30 جنيه للشراء و24.40 جنيه للبيع في بنك الاسكندرية، و بنك قطر الوطني وكريدي أجريكول.

من جهة اخري واصل البنك المركزي سحب السيولة من الأسواق وقام بطرح عطاء الودائع المربوطة بعائد ثابت بقيمة 75 مليار جنيه، وتلقى خلال العطاء عرض من 19 بنكا بقيمة إجمالية 240 مليار جنيه.

وكشف البنك المركزي أنه اكتفي بقبول حجم طلبات بقيمة 75 مليار جنيه التى قدمها في الطرح فقط، وبلغ العائد عليها 13.75%.

وكان البنك المركزي استخدم آلية الودائع المربوطة بعائد ثابت عندما توالي حسن عبدالله قائم باعمال محافظ البنك المركزي، معتبرا أنها أداة بديلة عن رفع الفائدة للسيطرة على معدلات التضخم.