ليلي مقلد: قمة المناخ تُسطّر تاريخ جديد من الدبلوماسية المصرية

أكدت ليلي مقلد رئيس مبادرة شباب بيحب بلده، أن المشاركة الدولية التي يشهدها مؤتمر المناخ في مدينة شرم الشيخ بحضور قادة العالم يعكس ثقة العالم في قدرة النظام المصري على قيادة أهم الأزمات العالمية أبرزها تغيرات المناخ، فضلًا عن قدرة مصر في استضافة للأحداث العالمية وبراعة تنظيم الأحداث الدولية.

وأوضحت "مقلد" في تصريح لها، أن دعوة الرئيس السيسي لإنهاء النزاع القائم بين روسيا واوكرانيا تؤكد أن الدولة المصرية حريصة على تحقيق السلام العالمي، وتحقيق الأمن والاستقرار لشعوب العالم، لافتًة أن العالم يواجه تحديات كبيرة أهمها تغيرات المناخ وزيادة الانبعاثات الحرارية، ولذلك يتطلب توحيد الجهود العالمية من أجل عبور هذه التحديات والازمات.

وتابعت رئيس مبادرة شباب بيحب بلده: "الحضور الدولي لقادة العالم سيعمل على تقدم المحادثات العالمية بشأن المناخ، وإتاحة فرصة ثمينة للنظر في آثار تغير المناخ في إفريقيا والدول المتضررة من الانبعاثات الحرارية والكربونة بعد أن ظلت سنوات تعالى من التهميش العالمي".

وأشارت "مقلد"، أن قمة المناخ المنعقدة في شرم الشيخ بحضور قادة ورؤساء العالم ستكون نقله في تطبيق اتفاقية الحد من الانبعاثات الحرارية على الأرض وليس مجرد أقاويل، مطالبًة الدول الصناعية الكبري بضرورة تنفيذ كافة التوصيات التي ستخرج من القمة وعلي رأسها تعويض الدول المتضررة من هذه الانبعاثات، بالإضافة إلي الحد من هذه الانبعاثات للحفاظ علي ما تبقي من كوكب الأرض.