عاجل.. اتحاد الكرة يحسم مصير عصام الحضري من الاستمرار مع المنتخب الأولمبي

حسم اتحاد الكرة المصري مصير عصام الحضري مدرب حراس المنتخب الأولمبي من الاستمرار في منصبه خلال الفترة المقبلة.

رحيل الحضري عن المنتخب الأولمبي

وقال الإعلامي كريم شحاتة، عن الأزمة الأخيرة بين عصام الحضري مدرب حراس المنتخب وروجيرو ميكالي مدرب المنتخب.

وأضاف شحاتة في برنامج "كورة كل يوم" المذاع على شاشة قناة الحياة: "اتحاد الكرة استقر على رحيل عصام الحضري من منصبه في جهاز المنتخب الاولمبي، وسيتم الإعلان خلال الساعات المقبلة".

وكشف الاتحاد المصري لكرة القدم، في بيان رسمي، عن طلب البرازيلي روجيرو ميكالي، المدير الفني للمنتخب الأوليمبي، برحيل عصام الحضري من الجهاز المعاون للمنتخب الأوليمبي.

