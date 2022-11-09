عاجل - سبب انقلاب ميكالي على عصام الحضري في المنتخب الأولمبي

طلب البرازيلي روجيريو ميكالي المدير الفني للمنتخب الأولمبي رحيل عصام الحضري مدرب حراس المرمى عن منصبه في الساعات الماضية.

وجاء قرار ميكالي بالإطاحة بعصام الحضري من منصبه بسبب خلاف بينهما حول عدد الحراس في معسكر نوفمبر المقبل حيث يرغب المدرب في اختيار حارسين فقط بينما اعترض الحضري على ذلك لرغبته في ضم ثلاثة حراس.

وأوضح محمد بركات عضو مجلس إدارة اتحاد الكرة المصري في تصريحات تليفزيونية عبر برنامج الريمونتادا على قناة المحور: "فوجئت بأحاديث حول غضب عصام الحضري بسبب اعتراضه على سفر حارسين فقط مع المنتخب الأولمبي في الوقت الذي يريد استدعاء ثلاثة حراس".

وتابع: "لدي اجتماع غدا في اتحاد الكرة لمناقشة الأزمة وفي النهاية حديث المدير الفني للمنتخب هو الذي يسير والشغل شغل في النهاية ميكالي هو الذي سيُحاسب".

وأتم: "تلك الأمور تزعجني وأخشى من خلق مناخ غير صحي بسبب تلك الخلافات".