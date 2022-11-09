عاجل - سبب انقلاب ميكالي على عصام الحضري في المنتخب الأولمبي

الفجر الرياضي
الحضري
الحضري

 

طلب البرازيلي روجيريو ميكالي المدير الفني للمنتخب الأولمبي رحيل عصام الحضري مدرب حراس المرمى عن منصبه في الساعات الماضية.

 

وجاء قرار ميكالي بالإطاحة بعصام الحضري من منصبه  بسبب خلاف بينهما حول عدد الحراس في معسكر نوفمبر المقبل حيث يرغب المدرب في اختيار حارسين فقط بينما اعترض الحضري على ذلك لرغبته في ضم ثلاثة حراس.

txt

عاجل.. اتحاد الكرة يحسم مصير عصام الحضري من الاستمرار مع المنتخب الأولمبي

وأوضح محمد بركات عضو مجلس إدارة اتحاد الكرة المصري في تصريحات تليفزيونية عبر برنامج الريمونتادا على قناة المحور: "فوجئت بأحاديث حول غضب عصام الحضري بسبب اعتراضه على سفر حارسين فقط مع المنتخب الأولمبي في الوقت الذي يريد استدعاء ثلاثة حراس".

 

وتابع: "لدي اجتماع غدا في اتحاد الكرة لمناقشة الأزمة وفي النهاية حديث المدير الفني للمنتخب هو الذي يسير والشغل شغل في النهاية ميكالي هو الذي سيُحاسب".

 

وأتم: "تلك الأمور تزعجني وأخشى من خلق مناخ غير صحي بسبب تلك الخلافات".

الأكثر قراءة

عاجل - سبب انقلاب ميكالي على عصام الحضري في المنتخب الأولمبي

عاجل.. اتحاد الكرة يحسم مصير عصام الحضري من الاستمرار مع المنتخب الأولمبي

ماهو تصنيف الأهلي قبل اجراء قرعة دور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا؟

قرار مهم من كولر بشأن صفقات الأهلي الجديدة

ميدو ينتقد إيتو بسبب تصريحاته الأخيرة

منظمة الفاو: الأسعار وصلت للذروة وبدأت في الانخفاض

وزير الخارجية: تراجع بعض الدول في التزامتها بتخفيض انبعاثتها الحرارية

شكري: الحضور فاق توقعاتنا.. وهذا سبب تخلف بعض الدول عن قمة المناخ