بفرمان من كولر.. الأهلي يرغب في التجديد للثنائي

كشفت تقارير صحفية أن إدارة الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي تحت رئاسة محمود الخطيب، ترغب في التجديد لثنائي الفريق خلال الفترة القادمة، وذلك بفرمان من كولر المدير الفني للفريق.



تجديد عقد ياسر إبراهيم وحسين الشحات

وأكدت تقارير صحفية عن رغبة النادي الأهلي في تجديد عقود ياسر إبراهيم مدافع الفريق وحسين الشحات الجناح المهاجم، بعدما اعطى كولر الضوء الأخضر من أجل التجديد لهما.



ويتطلع جهاز الكرة فى القلعة الحمراء فى الفترة المقبلة لفتح باب المفاوضات مع الثنائى طبقا لشروط وظروف القلعة الحمراء من الناحية المالية.



وشهدت الفترة الأخيرقلة مشاركة حسين الشحات بشكل أساسي، فى حين عاد ياسر إبراهيم للمشاركة الأساسية مع الفريق فى ظل غياب محمد عبد المنعم.



ترتيب الأهلي في الدوري المصري

ويحتل الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي صدارة جدول ترتيب الدوري المصري الممتاز برصيد تسعة نقاط بفارق الأهداف عن الاتحاد السكندري صاحب المركز الثاني والذي يحمل نفس العدد من النقاط.

