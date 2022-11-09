اسعار "الدولار" بداية تعاملات اليوم الاربعاء 9 نوفمبر 2022 بالبنوك

استقرت اسعار الدولار مقابل الجنيه المصري بالبنوك اليوم الاربعاء 9 نوفمبر 2022، بعدما كانت قد سجلت ارتفاعات طفيفة بقيمة 5 إلى 10 قروش، وسط توقعات بحدوث مزيد من انخفاضا في قيمة الجنيه خلال الفترة المقبلة حسب الخبير الاقتصادي زياد بهاء الدين.

أسعار الدولار بداية تعاملات اليوم الاربعاء 9 نوفمبر 2022:

وافتتحت اسعار الدولار تعاملتها بالبنك الأهلي المصري عند 24.30 جنيه للشراء و24.35 جنيه للبيع، وسجل في بنك مصر: 24.30 جنيه للشراء، ووصل في بنك الإسكندرية إلى 24.30 جنيه للشراء، و24.40 جنيه للبيع، وبلغ في بنك القاهرة: 24.32 جنيه للشراء، و24.37 جنيه للبيع، ووصل في لبنك التجاري الدولي إلى 24.35 جنيه للشراء، و24.40 جنيه للبيع.

وسجل سعر الدولار في بداية تعاملات اليوم بالبنك العربي الأفريقي: 24.33 جنيه للشراء، و24.40 جنيه للبيع، ووصل في بنك قناة السويس: 24.30 جنيه للشراء، و24.40 جنيه للبيع،وسجل في بنك كريدي أجريكول: 24.30 جنيه للشراء، و24.40 جنيه للبيع، وحقق في مصرف أبو ظبي الإسلامي: 24.35 جنيه للشراء، و24.40 جنيه للبيع، بينما سجل في بنك البركة: 24.25 جنيه للشراء، و24.35 جنيه للبيع.

فيتش تعدل نظرتها الاقتصادية لمصر:

أعلنت وكالة فيتش للتصنيف الائتماني، تثبيت التصنيف الائتماني لمصر عند بي بلس، مع تعديل النظرة المستقبلية إلى سالبة.

وقالت فيتش إن تعديل نظرتها المستقبلية إلى سالبة، ذلك نظرا للتراجع في وضع السيولة الخارجية لمصر.

وتوقعت " فيتش" أن قدرات الاقتصاد منخفضة للوصول إلى أسواق السندات.