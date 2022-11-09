أسعار الذهب بداية تعاملات اليوم الاربعاء 9 نوفمبر 2022.. الجنيه الذهب يقفز 120 جنيه

استقرت اسعار الذهب في الاسواق المحلية اليوم الاربعاء 9 نوفمبر 2022، بعدما شهدت ارتفاعات قوية امس في الاسوق العالمية أدي إلى صعودها 17 جنيه للجرام.

أسعار الذهب في مصر اليوم الاربعاء 9 نوفمبر 2022:

سجل سعر جرام الذهب عيار 24 بداية تعاملات اليوم نحو 1405 جنيه، ووصل سعر جرام الذهب عيار 21 إلى 1230 جنيه، وبلغ سعر جرام الذهب عيار 18 نحو 1054 جنيه، وسجل سعر الجنيه الذهب نحو 9840 جنيه بزيادة 120 جنيه في تعاملات الامس.

وارتفعت اسعار الذهب في السوق المحلي بختام تعاملات الامس على اثر قفزات في اسعاره عالميا لاعلي مستويتها منذ اسابيع متاثرة بتراجع الدولار، مع توقعات تخفيض الفيدرالي وتيرة التشديد النقدي.

اسعار الذهب عالميا اليوم:

وانخفضت اسعار الذهب خلال تعاملات الدورة الاسيوية، ، تمت تجارة العقود الآجلة للذهب عند 1714 للأونصة بنخفاض نسبته 0.4%، كما تراجعت العقود الاجلة 0.02% إلى 1711 دولار للاوقية.