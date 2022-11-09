10 نصائح لقضاء شتاء أمن ومنع الإصابة بنزلات البرد والإنفلونزا



مع بداية فصل الشتاء تزداد فرص الإصابة بنزلات البرد بسبب التقلبات الجوية من رياح وأتربة شديدة، وانخفاض درجات الحرارة ولذا لا بد من الوقاية واتخاذ المحاذير اللازمة، وحرصا من بوابة الفجر الإلكترونية على سلامة متابعيها تقدم لكم في السطور التالية بعض النصائح والإرشادات لمنع الإصابة بنزلات البرد والإنفلونزا.

نصائح لمنع الإصابة بنزلات البرد والإنفلونزا في الشتاء

• الاهتمام بتناول الطعام الصحي المتوازن والذي يساعد على تعزيز مناعة الجسم، ومن أفضل الأطعمة الخضراوات والفواكه التي تحتوي على "فيتامين سي".

• تجنب التواجد في الأماكن المزدحمة والتي تساعد على انتشار العدوى.

•تهوية المنزل باستمرار في الصبح للتخلص من الأتربة والغبار تساعد في تقليل فرص الاصابة بالبرد والإنفلونزا.

•الإقلاع عن التدخين والابتعاد عن الأماكن التي يتواجد بها مدخنون.

•الحرص على تناول الأطعمة التي تحتوي علي (فيتامين سي) مثل الليمون والبرتقال والجوافة والتي تساعد على التقليل من فرص الإصابة بالبرد.

•التدفئة الجيدة والابتعاد عن الأماكن الرطبة والباردة.

•الحرص على غسيل اليدين بشكل جيد.

•استخدام المناديل حرصًا على عدم انتقال الرذاذ الذي يحتوي على الفيروسات إلى الأشخاص المحيطين.

• الحرص علي تناول المشروبات العشبية الدافئة، والتي تساعد على الشعور بالدفء والتقليل من أعراض الإنفلونزا.

• الاهتمام بممارسة الرياضة بانتظام يساعد على عمل الدورة الدموية بشكل سليم، وهذا يؤدي إلى رفع المناعة وبالتالي يقي من الإصابة بالبرد والإنفلونزا.

•تجنب التعرض لتيارات الهواء الباردة، واخذ الاحتياطات اللازمة.

أعراض نزلات البرد

• حدوث سيلان أو انسداد الأنف.

•ارتفاع طفيف في درجة حرارة الجسم.

•الشعور بالتهاب الحلق.

• الشعور بالصداع.

•الشعور بآلام في الجسم

•الإحساس بالإرهاق والتعب العام.

أعشاب للوقاية من نزلات البرد

الزنجبيل

يساعد الزنجبيل علي علاج نزلات البرد بشكل فعال والتخلص من السعال والتهابات الحلق،

وذلك لاحتوائه على المواد المضادة للأكسدة ومضادات الالتهابات والفيروسات، ويمكن استخدام الزنجبيل بصورة يومية عن طريق إضافة الليمون وتحليته بالعسل.

الكركم

يحتوي الكركم على مركب الكركمين، والذي يعمل كمضاد للالتهابات، وبالتالي يكون لهو دور في القضاء على نزلات البرد والإنفلونزا، لأنه يساعد على القضاء على الفيروسات المسببة للبرد والسعال، ويمكنك تناول كوب من الحليب المضاف إليه ملعقة من الكركم يوميًا.

شاي البابونج

يتميز شاي البابونج بمحتواه العالي من مضادات الأكسدة، كما يتميز بخصائصه المضادة للبكتيريا والفيروسات، حيث يزيد من قدرة الجهاز المناعي على مكافحة العدوى. وهذا ما يجعله من المشروبات المفيدة لتخفيف أعراض نزلات البرد والإنفلونزا، وقبل تناول شاي البابونج، احرص على استنشاق البخار المتصاعد منه، لأنه يساعد على تقليل السعال وتحسين عملية التنفس.

النعناع

يلعب النعناع دورًا كبيرًا في تخفيف أعراض الإنفلونزا والبرد، نظرًا لاحتوائه على مادة المنثول المهدئة للالتهاب الحلق والطاردة للبلغم والمقاومة للسعال.