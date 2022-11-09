انخفاض الحرارة وأمطار.. اعرف حالة الطقس الآن في مصر

كشفتت الهيئة العامة للأرصاد الجوية المصرية، عن حالة الطقس المتوقعة اليوم الأربعاء الموافق 9 نوفمبر 2022، في مدن ومحافظات جمهورية مصر العربية، والتي تشهد انخفاضا ملحوظا في درجات الحرارة.

حالة الطقس

وأوضحت الهيئة في بيانها حول حالة الطقس اليوم أنه تتوافر فرص سقوط الأمطار، ويسود طقس معتدل الحرارة نهارًا على القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية ومائل للحرارة على جنوب سيناء وجنوب البلاد.

حالة الطقس الآن

وأشارت الأرصاد الجوية إلى أن حالة الطقس اليوم يسودها طقس لطيف خلال الساعات الأولى من الليل، ومائل للبرودة في آخره وخلال الساعات الأولى من الصباح الباكر على أغلب الأنحاء، كما تسجل درجات الحرارة 25 درجة مئوية على القاهرة الكبرى والوجه البحرى.

توقعات حالة الطقس اليوم

ولفتت "الأرصاد" إلى أن درجات الحرارة اليوم تكون 23 درجة مئوية على المدن الساحلية، بينما تسجل درجات الحرارة اليوم 28 درجة مئوية على محافظات جنوب الصعيد ، مع وجود فرص لسقوط الأمطار.

حالة الطقس اليوم وانخفاض درجات الحرارة

وتوقعت الهيئة في بياناه حول حالة الطقس وجود انخفاض درجات الحرارة وأجواء تميل للبرودة شمالا وحتي القاهرة ومناطق من شمال الصعيد وقت الذروة، موجهة نصيحة للمواطنين بضرورة ارتداء الملابس الشتوية خاصة بعد منتصف الجارى، حيث تكشف خرائط الطقس سقوط الأمطار ونشاط الرياح الأمر الذي يساعد على برودة الطقس.

وأضافت: تتوافر فرص سقوط الأمطار الخفيفة إلى المتوسطة على مناطق من السواحل الشمالية الشرقية وشمال الوجه البحري قد تمتد خفيفة إلى مناطق من جنوب الوجه البحرى ومناطق من القاهرة الكبري على فترات متقطعة، إضافة إلى نشاط الرياح على مناطق من جنوب سيناء على فترات متقطعة".

درجات الحرارة المتوقعة اليوم الأربعاء في مصر

القاهرة 25 18

6 أكتوبر 25 17

بنهــــا 25 18

دمنهور 24 18

كفر الشيخ 24 17

المنصورة 25 17

دمياط 24 18

بورسعيد 25 18

الإسماعيلية 26 14

السويس 25 15

الزقازيق 25 17

شبين الكوم 25 17

طنطا 25 17

شلاتين 28 21

الاسكندرية 24 17

العلمين الجديدة 24 17

وادى النطرون 25 17

مطروح 24 15

السلوم 24 15

سيوة 25 12

العريش 24 17

رفح 24 17

الطور 26 18

كاترين 29 12

رأس سدر 27 14

نخل 23 13

طابا 24 19

نويبع 25 20

حلايب 26 21

شرم الشيخ 28 20

الغردقة 27 19

مرسى علم 28 21

الفيوم 26 15

بني سويف 26 14

المنيا 26 14

أسيوط 26 13

سوهاج 26 15

قنا 27 14

الأقصر 28 16

أسوان 28 17

الوادى الجديد 27 10

أبوسمبل 28 16

أبورماد 27 21

رأس حدربة 26 21