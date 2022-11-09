سعر الدولار اليوم الأربعاء 9-11-2022 في البنوك

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سعر الدولار
سعر الدولار

سعر الدولار، شهد العالم في الآونة الأخيرة العديد من الأحداث والأزمات الكبيرة التي ألقت بظلالها على الاقتصاد المحلي والعالمي، حيث تأثر سعر صرف الجنيه المصري وبعض العملات أمام الدولار الأمريكي.

سعر الدولار اليوم

ويتساءل الكثيرون عن سعر الدولار اليوم الموافق التاسع من نوفمبر 2022 في ظل ارتفاعه أمام الجنيه المصري، عقب القرارات الأخيرة قبل البنك المركزي، برفع سعر الفائدة بواقع 200 نقطة أساس، ليكسر الدولار في معظم البنوك الـ24 جنيها في سابقة تاريخية.

وتستعرض "بوابة الفجر" سعر الدولار اليوم الأربعاء 9-11-2022 بالبنوك، في السطور التالية:

سعر الدولار اليوم في بنك قناة السويس

سجل سعر الدولاراليوم الأربعاء 9 نوفمبر 2022، في بنك قناة السويس، 24.30 جنيه للشراء، و24.40 للبيع في سعر الدولار.

سعر الدولار اليوم الأربعاء بالبنك المصري الخليجي 

بلغ سعر الدولار اليوم 24.30 جنيه للشراء في البنك المصرى الخليجى، و24.40 للبيع في سعر الدولار.

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سعر الدولار أمام الليرة اللبنانية منتصف تداولات اليوم 8 نوفمبر

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سعر الدولار اليوم الثلاثاء 8 نوفمبر 2022 في البنوك المصرية

سعر الدولار في البنك الأهلي

سجل سعر الدولار في البنك الأهلى اليوم الأربعاء 9 نوفمبر 2022، 24.3 جنيها للشراء 24.35 جنيه للبيع في سعر الدولار.

أسعار الدولار اليوم الأربعاء 9 نوفمبر 2022 في بنك مصر

سعر الدولار اليوم في بنك مصر

وصل سعر صرف الدولار في بنك مصراليوم الأربعاء إلى 24.3 جنيها للشراء 24.35 جنيها للبيع في سعر الدولار.

سعر الدولار اليوم في البنك الأهلي

ارتفع سعر الدولار اليوم الأربعاء 9 نوفمبر 2022 في البنك الأهلى بعد رفع سعر الفائدة إلى 24.35 جنيه للشراء 24.4 جنيه للبيع في سعر الدولار.

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