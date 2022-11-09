عالمنا يشهد سلاسل أزمات.. 12 رسالة من رئيس الوزراء بشأن تمويل المناخ

ادلي الدكتور مصطفي مدبولي، رئيس الوزراء، بعدة رسائل مهمة خلال جلسة تمويل المناخ فى عصر الأزمات المتعددة ضمن فعاليات قمة المناخ كوب 27

وترصد "الفجر" في السطور التالية ابرز تصريحات رئيس الوزراء:

١-التمويل ركيزة أساسية لإنفاذ الالتزام والتحول للاقتصاد الأخضر

٢-تجمع وزراء ورؤساء المنظمات الدولية وقادة مؤسسات القطاع الخاص فى يوم التمويل بمؤتمر المناخ، يعتبر دليلا على التناغم بين المؤسسات والقضايا التى تؤثر على المجتمع وبصفة خاصة الدول النامية.

٣-من المهم توفير الموارد اللازمة للحكومات من أجل لعب دور كبير فى تنفيذ برامج التكيف والتخفيف

٤-تستهدف مصر دفع وتنظيم برامج واجتماعات تشمل مناقشات مرتبطة بتمويل التحول نحو الاقتصاد الأخضر

٥-يشهد عالمنا سلاسل أزمات منذ 2019 من كورونا لحرب أوكرانيا وانخفاض النمو ما زاد من أعباء البشرية

٦-الموقف الراهن يتضمن نوعا من التضامن العالمى ويجب تقديم مبادرات قوية وجادة

٧-نتعاون مع الشركاء لتقديم مبادرات هدفها تسهيل ملف تغير المناخ وتقليل تكلفته على المواطنين

٨-من الضرورى التشديد على أهمية الموارد المالية فى مواجهة التغير المناخى

٩-الوعود والجهود المبذولة عبر سنوات لم تكن كافية ودول إفريقيا تواجه تحديات ضخمة خاصة الأزمة المالية

١٠-الأسواق العالمية تحاول إحداث نوع من الإدماج مع تلك الاقتصاديات وحمايتها من آثار تغير المناخ

١١-مبادرة "نُوفّى" تجمع كل المشروعات لتحقيق الاستدامة ورؤية مصر 2030 وتحسين تداعيات المناخ

١٢-أدعو جميع الدول خاصة الأفريقية إلى أن تكون لديهم برامج مثل مبادرة "نُوفّى"

تمويل المناخ

وبحسب اتفاقية الأمم المتحدة، يعتبر ميثاقا وافقت عليه الدول الغنية في عام 2009 على المساهمة معا بمئة مليار دولار كل عام بحلول عام2020 لمساعدة البلدان الفقيرة على تكييف اقتصاداتها وتقليل تأثير ارتفاع منسوب البحار أو العواصف والجفاف الأكثر حدة وتكرارا، وفيعام 2015، وافقت الدول الغنية على تمديد هذا الهدف حتى عام 2025، لكنه لم يتحقق بعد، وقدر مسؤول في وزارة الطاقة الأمريكية أن الولايات المتحدة وحدها تحتاج إلى استثمار تريليون دولار سنويا لتحقيق أهدافها الجديدة المتعلقة بالمناخ.

معلومات عن مؤتمر المناخ

١- يعتبر هذا المؤتمر هو السابع والعشرون منذ دخول اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن التغير المناخي حيث التنفيذ في مارس 1994

٢-والاتفاقية هي معاهدة دولية وقعتها معظم دول العالم بهدف الحد من تأثير النشاط البشري على المناخ.

٣- يهدف المؤتمر إلى توحيد بين البلدان لتنفيذ اتفاق باريس التاريخي من أجل الناس وكوكب الأرض من خلال الوصول إلى الحد من ارتفاع درجات حرارة الأرض 1.5 درجة مئوية، وتوفير التمويل المتعلق بالمناخ للدول النامية، واستعراض التزامات الدول بخفض الانبعاثات كل خمس سنوات

٤-يمثل المؤتمر ضروري قصوي حيث تعتبر البلدان النامية هي الأكثر عرضة للآثار الضارة للتغير المناخي، كالفيضانات والجفاف وحرائق الغابات، وسيكون الوفاء باحتياجات هذه الدول نقطة محورية في مفاوضات قمة هذا العالم.

- وبحسب احصائيات وزارة البيئة المعلنة فأنه من المتوقع حضور 30 ألف مشارك من 197 دولة من أجل مناقشة قضية تغير المناخ، وجهود هذه الدول، لمواجهة هذه المشكلة ومعالجتها.

٤- تستهدف مصر من خلال القمة تنفيذ الدول الكبرى لتعهداتها في مؤتمرات الأمم المتحدة السابقة للمناخ، على رأسها اتفاقية باريس الموقعة عام 2015، واتفاقية قمة كوبنهاغن عام 2009، حيث تعهد الموقعون بضخ مليارات الدولارات لمساعدة البلدان الفقيرة على التعاملمع تأثير تغير المناخ.