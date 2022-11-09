عاجل.. ايقاف التعاملات على اسهم " جى بى اوتو " بعد وفاة " رؤوف غبور"

الاقتصاد
وفاة رجل الأعمال
وفاة رجل الأعمال رءوف كمال حنا

أعلنت إدارة البورصة المصرية إيقاف التداولات على أسهم شركة “ جي بي أوتو” بالبورصة؛ خلال جلسة اليوم الأربعاء، بعد  أنباء عن وفاة رئيس مجلس الإدارة رؤوف كمال حنا غبور.

 

وقال إدارة البورصة، إنه سيتم وقف التعاملات على أسهم الشركة  لحين ورود معلومات عن الأخبار المتداولة بخصوص وفاة رئيس مجلس الإدارة.

 

وفاة رجل الاعمال رؤوف غبور

وكان قد أعلن رجل الأعمال طارق نورَ عبر صفحة على الفيس بوك، وفاة رؤوف غبور إمبراطور صناعة السيارات في مصر، حيث تستحوذ شركة جي بي أوتو على الوكالة الحصرية لبيع عدد من ماركات السيارات في السوق المحلي.

ونعى رجل الأعمال طارق نور رؤوف غبور قائلا، رحل عن دنيانا صباح اليوم صديق العمر رؤوف غبور ليلتقي بربه تاركا لنا عبرة الحياة وحسرة الفراق.

جى بى اوتو وفاة رءوف غبور

الأكثر قراءة

عاجل.. روسيا: الاتحاد الأوروبي وأمريكا يحظران تصدير الحبوب والأسمدة الخاصة بنا

عاجل.. المحكمة الاقتصادية تعلن حكمها في دعوى الأهلي ضد الزمالك بسبب لافتة نادي القرن

عاجل.. ارتفاع جديد لـ أسعار الدولار فى مصر

رافينيا يعلنها ويكشف موقفه من الانتقال لريال مدريد

كولر يفاجئ الخطيب بطلب ناري قبل عودة الدوري من جديد

عاجل.. قائد الزمالك يستقر على الرحيل عن الزمالك في يناير

القنوات المفتوحة الناقلة لجميع مباريات كأس العالم 2022.. 8 قنوات تنقل مونديال قطر مجانا دون تشفير

بعد وفاته.. مصادر لـ" الفجر" تكشف خليفة رؤوف غبور فى رئاسة "جي بي أتو"