عاجل.. ايقاف التعاملات على اسهم " جى بى اوتو " بعد وفاة " رؤوف غبور"

أعلنت إدارة البورصة المصرية إيقاف التداولات على أسهم شركة “ جي بي أوتو” بالبورصة؛ خلال جلسة اليوم الأربعاء، بعد أنباء عن وفاة رئيس مجلس الإدارة رؤوف كمال حنا غبور.

وقال إدارة البورصة، إنه سيتم وقف التعاملات على أسهم الشركة لحين ورود معلومات عن الأخبار المتداولة بخصوص وفاة رئيس مجلس الإدارة.

وفاة رجل الاعمال رؤوف غبور

وكان قد أعلن رجل الأعمال طارق نورَ عبر صفحة على الفيس بوك، وفاة رؤوف غبور إمبراطور صناعة السيارات في مصر، حيث تستحوذ شركة جي بي أوتو على الوكالة الحصرية لبيع عدد من ماركات السيارات في السوق المحلي.

ونعى رجل الأعمال طارق نور رؤوف غبور قائلا، رحل عن دنيانا صباح اليوم صديق العمر رؤوف غبور ليلتقي بربه تاركا لنا عبرة الحياة وحسرة الفراق.