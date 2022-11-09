تحذير عاجل من الأرصاد بشأن طقس الغد: أمطار رعدية

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حالة الطقس
حالة الطقس

يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود البلاد غدا الخميس طقس خريفي معتدل الحرارة نهارًا على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية، مائل للحرارة على جنوب سيناء وجنوب البلاد، فيما يسود ليلا طقس لطيف في أول الليل مائل للبرودة في آخره وفي الصباح الباكر على أغلب الأنحاء.

كما من المتوقع أن تشهد أمطار خفيفة إلى متوسطة على مناطق من السواحل الشمالية وشمال الوجه البحري قد تكون رعدية أحيانا على جنوب محافظة البحر الأحمر (حلايب، شلاتين، مرسى علم) على فترات متقطعة.

حالة البحر المتوسط

حالة البحر المتوسط فتكون خفيفة إلى معتدلة، وارتفاع الموج فيه من متر إلى 1.5 متر، والرياح السطحية شمالية شرقية.

حالة البحر الأحمر

حالة البحر الأحمر فتكون خفيفة إلى معتدلة، وارتفاع الموج فيه من 1.25 متر إلى 1.75 متر، والرياح السطحية شمالية غربية.

درجات الحرارة المتوقعة غدا على محافظات ومدن مصر

العظمى الصغرى
القاهرة 25 18

العاصمة الإدارية 25 17

6 أكتوبر 25 17

بنهــــا 25 18

دمنهور 24 18

كفر الشيخ 24 17

المنصورة 25 17

دمياط 24 18

بورسعيد 24 17

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سقوط أمطار على 6 مناطق.. الأرصاد تعلن طقس الأيام المقبلة

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أمطار على القاهرة.. الأرصاد تحذر من طقس غد الأربعاء

الإسماعيلية 26 14

السويس 25 15

الزقازيق 25 17

شبين الكوم 25 17

طنطا 25 17

شلاتين 28 21

الإسكندرية 24 17

العلمين الجديدة 24 17

وادى النطرون 25 17

مطروح 23 16

السلوم 24 15

سيوة 23 12

العريش 24 17

رفح 23 17

الطور 26 18

كاترين 19 10

رأس سدر 25 14

نخل 22 10

طابا 24 19

نويبع 25 20

حلايب 25 21

شرم الشيخ 29 20

الغردقة 27 19

مرسى علم 28 20

الفيوم 26 15

بني سويف 26 14

المنيا 26 14

أسيوط 26 13

سوهاج 26 13

قنا 27 13

الأقصر 28 14

أسوان 29 15

الوادي الجديد 29 12

أبو سمبل 28 15

أبو رماد 27 21

رأس حدربة 26 21

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