بنسخته الـ6.. انطلاق فعاليات منتدى مسك العالمي في الرياض

انطلق صباح اليوم الأربعاء الموافق 9 نوفمبر 2022، في العاصمة الرياض، فعاليات منتدى مسك العالمي في نسخته الـ6، والتي تعتبر الأضخم لمواكبتها احتفالية ذكرى مرور 10 سنوات على تأسيس مؤسسة محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد السعودي "مسك".

وقال حساب مؤسسة مسك في موقع التغريدات المُصغر "تويتر": "أجيال العالم تجتمع في النسخة الأضخم! ينطلق الآن منتدى مسك العالمي بجلساته الحوارية ومساحاته التفاعلية وخبراته العالمية في رحلة محورية حضورية وافتراضية عنوانها "جيل التغيير" وهدفها توثيق صلة الأجيال".

وسنستعرض لكم متابعي وزوار موقع الفجر الإلكتروني، فيما يلي، أبرز التفاصيل حول فعاليات منتدى مسك العالمي في نسخته الـ6، وهي على النحو التالي:-

"جيل التغيير".. مناقشة حول تمكين الشباب لمعالجة تحديات المستقبل

ويشارك في منتدى مسك العالمي، الذي يقام على مدار يومين، ما يزيد على 120 متحدثًا يجتمعون لمناقشة المحور الرئيسي للنسخة السادسة من المنتدى "جيل التغيير" وإثراء موضوعات تمكين الشباب لمعالجة تحديات المستقبل.

وتواكب المنتدى أنشطة رئيسة تلبي الاحتياجات المتنوعة لمجتمع الشباب، حيث يتضمن المنتدى ثماني مساحات تفاعلية متنوعة توثق صلة الأجيال وتصنع الأثر الفعال، وهذه المساحات هي: (مسرح مسك، ومجلس مسك، ومعمل المهارات، وملتقى القادة، وركن التطوير المهني، ومقهى الرواد، ومعرض مسك 10، وقرية الاستدامة).

جلسات حوارية بمثول قادة ورؤساء تنفيذيون ورواد أعمال

وتقام على مسرح مسك أكثر من 35 جلسة حوارية يشارك فيها قادة ورؤساء تنفيذيون ورواد أعمال.

وأعلنت اللجنة المنظمة لمنتدى مسك العالمي، إتاحة التسجيل لحضور المنتدى افتراضيا، الذي يتضمن بثا مباشرا، بعد انتهاء مرحلة التسجيل الحضوري، علما بأن طلبات التسجيل الحضوري والافتراضي بلغت أكثر من 40 ألف طلب في نسخة هذا العام.

ماذا تعرف عن منتدى مسك العالمي؟

منتدى مسك العالمي، يعد أحد أكبر المنتديات الشبابية التعليمية التثقيفية على مستوى العالم، ويستقطب نخبة عالمية ملهمة من القادة والمبدعين والمفكرين الشباب، وتنطلق النسخة السادسة منه كأضخم نسخة في العاصمة الرياض.

جدير بالذكر أن مؤسسة محمد بن سلمان "مسك"، شكلت خلال العقد الماضي منظومة حيوية متكاملة تدعم الطاقات الشبابية والمهارات الإبداعية في مختلف المجالات.