رقم غير مسبوق.. 7 مباريات تفصل ميسي عن انجاز تاريخي في المونديال

يدخل النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي، لاعب فريق باريس سان جيرمان الفرنسي، ومنتخب الأرجنتين، مواجهته القادمة ضمن بطولة كأس العالم قطر 2022، وعينه على رقم قياسي جديد.

حيث يرغب البرغوث الأرجنتيني في إضافة انجاز أخير في مسيرته الدولية مع راقصي التانجو، خاصة وأن النسخة القادمة من المونديال ستشهد المشاركة الأخيرة للاعب.

ميسي يقترب من إنجازات تاريخية

ويمتلك ليونيل ميسي، سجلا مشرفا في المشاركة ببطولة كأس العالم، في نسخ سابقة وصلت إلى (19) مشاركة، يحتل بهم المركز الثالث من حيث الاكثر ظهورا في المونديال.

بينما ينظر ميسي إلى المشاركة في مباراتين فقط، لكسر رقم مواطنه أسطورة الأرجنتين دييجو مارادونا (21) مباراة كأكثر اللاعبين الأرجنتينيين ظهورًا في تاريخ كأس العالم.

أما في حالة مشاركة ميسي في السبع مباريات كاملة، سيتخطى لوثار ماتيوس ليصبح اللاعب الوحيد الذي يخوض 26 مباراة في بطولة كأس العالم.

القنوات الناقلة لمباريات كأس العالم

تنقل شبكة قنوات بي إن سبورت القطرية، أحداث مباريات بطولة كأس العالم قطر 2022، حصري ومباشر عبر قنواتها المختلفة في شمال إفريقيا والشرق الأوسط.