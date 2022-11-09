"CNE" تكشف عن القنوات الناقلة لمباريات كأس العالم 2022

يتبقى 12 يوما لانطلاق بطولة كأس العالم 2022، حيث يترقب عشاق ومحبي كرة القدم حول العالم موعد بدء البطولة الأعرق في تاريخ الساحرة المستديرة، وذلك لمشاهدة أقوى منافسات بين الفرق العربية والأوروبية والعالمية، وهي المنافسات التي تشهد أكبر مجموعة من المنتخبات على المستوى العالمي والتي لا تتكرر إلا كل 4 سنوات، وهي منافسأت كأس العالم، والمقرر إقامتها في الدوحة، وتنطلق رسميا يوم 20 نوفمبر الجاري.

وأعلنت الشركة المصرية للأقمار الصناعية CNE، عن القنوات الناقلة لمباريات وجميع منافسات وكواليس كأس العالم 2022 بشكل حصري.

وستُعرض حصريا على مجموعة قنوات beIN سبورت، الحاصلة على الحقوق الحصرية للبطولة وكواليسها في شمال إفريقيا ومنطقة الشرق الأوسط.

وسنستعرض لكم متابعي وزوار موقع الفجر الإلكتروني، خلال السطور القليلة التالية، أسعار الاشتركات الخاصة بباقة كأس العالم، وفقا لما أعلنت عنها الشركة المصرية للأقمار الصناعية CNE، صاحبة الحقوق الخاصة ببيع اشتركات شبكة قنوات "beln، ons، وart" داخل مصر.

اشتراكات باقات كأس العالم 2022

حددت CNE، من خلال بيان رسمي لها على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، قيمة الاشتراك لمشاهدة مباريات كأس العالم 2022، بداية من الفترة من 20 نوفمبر وحتى 18 ديسمبر 2022، على النحو التالي:

- إذا كنت مشتركًا بالفعل في أي من باقات الشركة، واشتراكك مساريا، عليك فقط إضافة باقة كأس العالم FIFA قطر 2022، بعد دفع 2013 جنيهًا.

- إذا كان اشتراكك منتهيًا بالفعل، تصبح قيمة الاشترك في الباقة 2793 جنيهًا.

عدد المنتخبات المشاركة في كأس العالم 2022

من المعروف أن عدد المنتخبات المشاركة في منافسات كأس العالم2022، تبلغ 32 منتخبًا، من قارات العالم المختلفة على النحو التالي:

* قارة أوروبا: 13 منتخبا، وهم (ألمانيا - الدنمارك - فرنسا - بلجيكا - كرواتيا - إسبانيا - صربيا - إنجلترا - سويسرا - هولندا - البرتغال - بولندا - ويلز).

* قارة إفريقيا: 5 منتخبات، وهم (غانا - السنغال - المغرب - تونس - الكاميرون).

* قارة آسيا: 4 منتخبات، وهم (قطر - إيران - كوريا الجنوبية - اليابان - السعودية - أستراليا).

* قارة أمريكا الجنوبية: 4 منتخبات، وهم (البرازيل - الأرجنتين - الإكوادور - الأوروجواي).

* قارة أمريكا الشمالية: 3 منتخبات، وهم (كندا - المكسيك - الولايات المتحدة - كوستاريكا).