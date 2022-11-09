وزير التجارة ينعى رحيل رجل الصناعة رؤوف غبور

الاقتصاد
الدكتور رؤوف غبور
الدكتور رؤوف غبور

نعى المهندس أحمد سمير وزير التجارة والصناعة  المغفور له بإذن الله الدكتور رؤوف غبور رئيس  مجموعة شركات غبور والعضو المنتدب ورئيس مجلس إدارة شركة جي بي غبور أوتو  الذي وافته المنية اليوم بعد صراع مع المرض.

وقال الوزير أن الفقيد يعد أحد رموز الصناعة في مصر  حيث ساهم على مدى سنوات طويلة فى دعم وتطوير صناعة السيارات المصرية، كما كانت له اسهامات متميزة فى مجال تنمية المجتمع المدنى  .

ويتقدم الوزير بخالص العزاء لأسرة الفقيد وجميع رجال الصناعة فى مصابهم الأليم،  داعيًا المولى - عز وجل - أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته وأن يلهم أهله وذويه الصبر والسلوان.

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