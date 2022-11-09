"الأرصاد الجوية" تكشف أماكن سقوط الأمطار غدا الخميس 10/11/2022

كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، أماكن سقوط الأمطار غدا الخميس 10/11/2022، في بيان رسمي تم نشره عبر موقعها على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، فضلا عن حالة الطقس والظواهر الجوية التي تشهدها البلاد.

وسنستعرض لكم متابعي وزوار موقع الفجر الإلكتروني، فيما يلي، أماكن سقوط الأمطار غدا الخميس 10/11/2022، وفقا لما كشفته الهيئة العامة للأرصاد الجوية، وهي على النحو التالي:-

أماكن سقوط الأمطار غدا

ويتوقع خبراء الأرصاد الجوية أن تكون أماكن سقوط الأمطار غدا، على السواحل الشمالية الغربية وشمال الوجه البحري وتكون خفيفة بنسبة حدوث 40%، والسواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء، وتكون أمطار خفيفة قد تكون رعدية أحيانا على محافظات على حلايب وشلاتين ومرسى علم بنسبة 40% على جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر.

حالة الطقس غدا

وعن حالة الطقس، توقع خبراء الأرصاد الجوية أن يكون معتدل الحرارة على كافة الأنحاء ما عدا جنوب سيناء وسلاسل البحر الأحمر وجنوب الصعيد حيث يسود طقس مائل للحرارة، وخلال ساعات الليل، يسود طقس لطيف في البداية ويصبح مائل للبرودة في نهاية الليل حتى ساعات الصباح الأولى.

درجات الحرارة المتوقعة غدا

وجاءت درجات الحرارة المتوقعة غدا على جميع مدن الجمهورية وفق توقعات خبراء الأرصاد، كما يلي:

- القاهرة 25 - 18

- العاصمة الإدارية 25 - 17

- 6 أكتوبر 25 - 17

- بنها 25 - 18

- دمنهور 24 - 18

- كفر الشيخ 24 - 17

- المنصورة 25 - 17

- دمياط 24 - 18

- بورسعيد 25 - 17

- الإسماعيلية 26 - 14

- السويس 25 - 15

- الزقازيق 25 - 17

- شبين الكوم 25 - 17

- طنطا 25 - 17

- شلاتين 28 - 21

- الإسكندرية 24 - 17

- العلمين الجديدة 24- 17

- وادي النطرون 25- 17

- مطروح 24 - 15

- السلوم 24 - 15

- سيوة 25 - 12

- العريش 24 - 17

- رفح 24 - 17

- الطور 26 - 18

- كاترين 19 - 12

- رأس سدر 27 - 14

- نخل 23 - 13

- طابا 24 - 19

- نويبع 25 - 20

- حلايب 26 - 21

- شرم الشيخ 29 - 20

- الغردقة 28 - 20

- مرسى علم 28 - 21

- الفيوم 26 - 15

- بني سويف 26 - 14

- المنيا 26 - 14

- أسيوط 26 - 13

- سوهاج 26 - 15

- قنا 27 - 14

- الأقصر 28 - 16

- أسوان 29 - 17

- الوادي الجديد 29 - 10

- أبو سمبل 28 - 16

- أبو رماد 27 - 21

- رأس حدربة 26 - 21