"IRSC" لحلول الطاقة المتجددة تعزز مطار شرم الشيخ بالطاقة الشمسية

لأول مرة في مصر..

الرئيس التنفيذي للشركة "أندرو دانيال": وضعنا خطة متكاملة تجعل من مطار شرم الشيخ نموذجا مشرفا للدولة المصرية فى مجال الاستدامة والحفاظ على البيئة وفقا للمتغيرات المتلاحقة في خريطة الطاقة العالمية

العضو المنتدب "سوزي فريدريش": سنضخ استثمارات مباشرة بقيمة مليار جنيه خلال 5 سنوات لنشر حلول النقل المستدام والخدمات اللوجستية الخضراء



أعلنت شركة IRSC "ايرسك" لحلول الطاقة المتجددة، - الرائدة عالميا في مجال تطوير البنية التحتية المستدامة للبلدان الأفريقية – عن تعزيز مطار شرم الشيخ الدولي بالطاقة الشمسية المستدامة، وتحويله إلى منشأة خضراء صديقة للبيئة، مدعومة بأحدث الحلول المستدامة التي يتم تنفيذها لأول مرة في مصر.

من جانبه أعرب أندرو دانيال، الرئيس التنفيذي للشركة، عن سعادته البالغة لاختيار IRSC لتجهيز مطار شرم الشيخ الدولي بما يلائم قمة المناخ "COP27"، ذلك الحدث الفريد الذي تستضيفه مصر لأول مرة. مؤكدا أن الشركة وضعت خطة متكاملة تتضمن تصميم وتنفيذ وتشغيل مطار شرم الشيخ، بصورة تجعله نموذجا مشرفا للدولة المصرية، فى مجال الاستدامة والحفاظ على البيئة، وبما يتماشى أيضا مع التغيرات المتلاحقة التي تشهدها خريطة الطاقة في العالم، بجانب تقديم خدمات التنقل الأخضر والمزود بمختلف الخدمات اللوجستية من خلال علامتها التجارية "SulleX".

وأكد "دانيال"، أنه تم تغذية المطار بالطاقة الشمسية اللازمة للتشغيل، والتي تُنتج 472 ميجا وات في الساعة، بجانب توفير280 كيلو وات من الطاقة الشمسية الكهروضوئية، لخدمة الأماكن المخصصة لانتظار السيارات، على مساحة تبلغ 2000 متر مربع.

فيما كشفت الدكتورة سوزي فريدريش، العضو المنتدب للشركة أن IRSC ستضخ استثمارات مباشرة تصل إلى مليار جنيه مصري خلال السنوات الخمس المقبلة، بهدف نشر حلول النقل المستدام والخدمات اللوجستية

الخضراء، في كافة المجالات وخاصة مجال الزراعة، وتحويل المدن المصرية إلى مدن خضراء، اتساقًا مع رؤية مصر للتنمية المستدامة 2030.

وفي سياق متصل، قال المهندس محمد الحداد، المدير التجاري الأول لشركة IRSC لحلول الطاقة المتجددة، أن الشركة تملك سجلًا مشرفا من النجاحات المتواصلة في مجال الطاقة المتجددة، أهلّها لاكتساب ثقة السوق المصري، مؤكداُ أن مشروع تحويل مطار شرم الشيخ الدولي إلى منشأة خضراء هو مجرد بداية، وأن إسهامات الشركة في المطارات المصرية ستأتي على التوالي، مما يرسخ المساعي البيئية المستدامة لمصر عبر القارة الإفريقية".

وأشار الحداد إلى نجاح التعاون بين شركة IRSC وشركة "طاقة" عربية لتشغيل محطة طاقة شمسية لصالح مزارع دينا بمدينة السادات، لتوليد الطاقة الكهربائية بقدرة 6 ميجاوات، بما يؤمن احتياجاتها من الطاقة بشكل مستدام، بجانب افتتاح محطة للطاقة الشمسية بخليج "سوما باي" بمحافظة البحر الأحمر بقدرة 5 ميجا وات، معربا عن فخره الكبير بما تقدمه شركة (IRSC) من حلول عالمية رائدة ومستدامة لمصر، من خلال المنشآت التي تعمل بالطاقة الشمسية، والمنتشرة على نطاق واسع في جميع أنحاء العالم".

وتجدر الإشارة إلى أن شركة IRSC "ايرسك" لحلول الطاقة المتجددة، تأسست في عام 2011، وهي شركة متخصصة في بناء أنظمة الطاقة المتجددة المتكاملة، والتنمية الاقتصادية والبيئية المستدامة، والنقل الأخضر، كما تعمل في مجال تنفيذ مشروعات توليد الكهرباء من الطاقة الشمسية النظيفة لصالح القطاعات التجارية والصناعية، فضلًا عن امتلاكها مجموعة من الحلول لاستخدام الطاقة الخضراء لتأمين الحصول على المياه النظيفة من خلال ضخ وتخزين المياه الجوفية وتحلية مياه البحر وتقديم حلول لتقليل البخر من خلال أحدث التقنيات المتطورة والفعالة والآمنة، إلى جانب توفير الحصول على التمويل، بما يساعد على تقديم الحلول المتكاملة بشكل فعال.

محمد الحداد

مطار شرم الشيخ