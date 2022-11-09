هتدفع نص القيمة.. ننشر شروط تقديم طلب تقسيط فواتير الغاز المنزلي

يعاني العديد من المستهلكين من مشكلة تراكم الفواتير نتيجة تأخر السداد في الموعد الشهري المحدد، وذلم سواء كانت فواتير الكهرباء أو المياه أو الغاز المنزلي.

ويُؤدّي التراكم إلى دخول المستهلك في شريحة أعلى من استهلاكه الشهري المعروف، لذا يلجأ عدد كبير من المواطنين إلى تقديم طلبات؛ لتقسيط فواتير الغاز المنزلي.

وسنستعرض لكم متابعي وزوار موقع الفجر الإلكتروني، فيما يلي، شروط تقديم طلب تقسيط فواتير الغاز المنزلي، بالإضافة إلى خطوات تسجيل قراءة عداد الغاز والشروط الواجب الالتزم بها، وهي على النحو التالي:-

شروط تقديم طلب لتقسيط فواتير الغاز المنزلي

في حال مواجهة المستهلك مشكلة مع تراكم الفواتير الشهرية الخاصة بالغاز المنزلي، يستطيع المستهلك تقديم طلب لتقسيط فواتير الغاز، من خلال المنطقة التابعة له والمدونة بالفعل على أي فاتورة من فواتير الغاز الشهرية، من خلال "طلب التقسيط"، على أن يلتزم بالشروط الموضوعة.

1- ضرورة تسديد دفعة أولى من قيمة الفواتير عند تقديم الطلب؛ لتأكيد الجدية في عملية انتظام السداد، على ألا تقل عن 50% من إجمالي قيمة الفواتير.

2- تقسيط فواتير الغاز المتأخرة، تحدد على مدة 6 أشهر فقط من تاريخ تقديم طلب التقسيط والموافقة عليه من جانب الشركة.

3- يستطيع المستهلكون تفادي مشكلات تراكم الفواتير الشهرية، من خلال إرسال قراءات العداد في نهاية كل شهر على رقم 1122، أو من خلال الموقع الإلكتروني (اضغط هنـــــــا).

طوارئ الغاز الطبيعي

في حالة حدوث أي حالة طارئة متعلقة بحدوث أي تسرب للغاز الطبيعي في الوحدات السكانية أو المنشآت الصناعية أو التجارية، يجب الاتصال على الأرقام التالية:

- يمكن الاتصال الفوري من خلال رقم 129 لطوارئ شركة "تاون جاس".

- الاتصال على رقم 149 لشركة "جاسكو" للإبلاغ عن أي تسريب أو كسر خط الغاز في منطقتك.

- الاتصال على رقم 1122 لشركة "بترو تريد" للخدمات البترولية.

- الاتصال على رقم 19994 لشركة "صيانكو".

- ورقم التليفون الأرضي للفرع الرئيسي لشركة غاز مصر 26902710.