توقعات حالة الطقس خلال الـ3 أيام المقبلة ودرجات الحرارة المتوقعة

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توقعات حالة الطقس
توقعات حالة الطقس خلال الـ3 أيام المقبلة

كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، في بيان رسمي لها، عن توقعات حالة الطقس خلال الـ3 أيام المقبلة ودرجات الحرارة المتوقعة، وذلك بداية من الخميس الموافق 9 نوفمبر 2022 إلى السبت الموافق 12-11-2022. 

وأشارت هيئة الأرصاد الجوية، إلى أنّ الطقس سيكون معتدل الحرارة خلال النهار على محافظات القاهرة الكبرى والسواحل الشرقية والغربية، ومحافظات الوجه البحري ومحافظات شمال الصعيد، في حين يسود طقس مائل للحرارة على مدن سيناء ومحافظات جنوب الصعيد، في حين يسود طقس مائل للبرودة طوال ساعات الليل، وحتى الصباح الباكر.

وأكدت الأرصاد الجوية انحسار فرص سقوط الإمطار، غدا الخميس الموافق 10 نوفمبر 2022، إلا على مناطق متفرقة من السواحل الشمالية، حيث ستكون الأمطار بين خفيفة ومتوسطة، مع استمرار نشاط الرياح الشمالية الشرقية والغربية أحيانا، خلال الأيام المقبلة، ما يزيد من الإحساس ببرود الطقس، خاصة خلال ساعات المساء الأولى.

توقعات حالة الطقس خلال الـ3 أيام المقبلة 

ومن الأرجح أن تكون توقعات حالة الطقس خلال الـ3 أيام المقبلة ودرجات الحرارة المتوقعة، كالتالي:-

درجات الحرارة المتوقعة يوم الخميس الموافق 10-11-2022 

- القاهرة الكبرى: درجة الحرارة العظمى 25 والصغرى 17.

- الوجه البحري: العظمى 25 والصغرى 17.

- السواحل الشمالية: العظمى 24 والصغرى 18.

- جنوب سيناء: العظمى 29 والصغرى 20.

- شمال الصعيد: العظمى 26 والصغرى 15.

- جنوب الصعيد: العظمى 29 والصغرى 17.

درجات الحرارة المتوقعة يوم الجمعة الموافق 11 -11-2022

- القاهرة الكبرى: درجة الحرارة العظمى 26 والصغرى 18.

- الوجه البحري: العظمى 26 والصغرى 18.

- السواحل الشمالية: العظمى 24 والصغرى 17.

- جنوب سيناء: العظمى 29 والصغرى 20.

- شمال الصعيد: العظمى 27 والصغرى 15.

- جنوب الصعيد: العظمى 29 والصغرى 17.

درجات الحرارة المتوقعة يوم السبت الموافق 12 -11-2022

- القاهرة الكبرى: درجة الحرارة العظمى 26 والصغرى 17.

- الوجه البحري: العظمى 26 والصغرى 17.

- السواحل الشمالية: العظمى 24 والصغرى 17.

- جنوب سيناء: العظمى 29 والصغرى 20.

- شمال الصعيد: العظمى 26 والصغرى 15.

- جنوب الصعيد: العظمى 29 والصغرى 17.

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