باكورة مبادرة توحيد العمل المدني من الدقهلية

محافظ الدقهلية
محافظ الدقهلية

أطلق الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية، عن  باكورة مبادرة توحيد العمل المدني من الدقهلية تنفيذًا لتوجيهات رئيس الجمهورية من خلال التنسيق مع تنسيقية الأحزاب ومؤسسات المجتمع المدني بالدقهلية.

بالتعاون مع تنسيقية الأحزاب.. ندوة عن "مسيرة العمل المناخي" بجامعة النهضة ببني سويف

مباحث التموين توجه ضربة لمحتكري السلع الغذائية بالجيزة

 

وأكد "المحافظ" أن المجتمع المدني عامل مهم في بناء الدولة المصرية ولا سبيل إلى الانتقال إلى الجمهورية الجديدة بدونه لأنه يمثل كافة أطياف الشعب المصري وهو قلب الشارع وشريك أساسي في عملية البناء والتنمية التي تشهدها.

وأوضح أن الجامعات عليها دور مجتمعي كبير ولا بد من تعظيم الاستفادة منه علي الأرض لخدمة المجتمع، بالإضافة إلى دورها التعليمي والبحث العلمي، مشيرًا إلى أن هناك تعاونا كبيرا بين المحافظة وجامعة المنصورة خلال المرحلة القادمة في كل ما يخص المجتمع المدني.


 

وذلك في إطار تكليف الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية للمؤتمر الوطني للشباب (والذي يتم تنظيمه تحت مظلة الأكاديمية الوطنية للتدريب) خلال إفطار الأسرة المصرية بالتنسيق مع كافة تيارات وفئات المجتمع لإدارة حوار وطني حول أولويات العمل الوطني خلال المرحلة الراهنة.

 

جاء ذلك خلال مشاركة محافظ الدقهلية والدكتور هيثم الشيخ نائب المحافظ في الجلسة النقاشية حول الحوار الوطني بحضور ومشاركة أعضاء تنسيقية الأحزاب والسياسيين.  


 

أقيم الحوار الوطني بحضور النائبة سها سعيد عضو مجلس الشيوخ وأمين سر التنسيقية والنائبة نشوي الشريف عضو مجلس النواب، والنائب اكمل نجاتي عضو مجلس الشيوخ، والنائب محمود تركي عضو مجلس الشيوخ، والنائب محمد اسماعيل عضو مجلس النواب، والنائبة هيام الطباخ عضو مجلس النواب، والمهندس محمود أبو خضرة.


جانب من الحوار الوطني

وحضر الدكتور حسن هجرس، وأحمد مبارك، والدكتور وائل عبدالعزيز وكيل وزارة التضامن الاجتماعي بالدقهلية، ومن مؤسسات المجتمع المدني  المهندس هشام الميناوي رئيس مجلس إدارة أحد الجمعيات بالدقهلية، وعدد كبير من رواد العمل العام ومؤسسات المجتمع المدني بالدقهلية.

 

وأكد المحافظ على أن تنسيقية الأحزاب والسياسيين استطاعت أن ترسخ نفسها كأحد أهم المنصات السياسية في مصر وتضم مجموعة من الكوادر الشبابية المتميزة سواء في العمل السياسي أو التنفيذي.


 

وأشار "مختار" إلى أن تنسيقية الأحزاب تعمل على نقل مقترحات وآراء المهتمين بالعمل العام والمجتمع المدني إلى ادارة الحوار الوطني، وأعرب عن سعادته لوجود كوكبة من أبناء المحافظة المهتمين بالعمل العام والمجتمع المدني.


 

وثمن "المحافظ" دور تنسيقية الأحزاب من خلال جولاتها في مختلف محافظات مصر ومشاركتها في الحوار الوطني من أجل الخروج بنتائج وتوصيات تهدف إلى الارتقاء بمستوى المعيشة للمواطن المصري 

 

وفي نهاية اللقاء قام محافظ الدقهلية بتسليم درع المحافظة إلى ممثلي تنسيقية شباب الأحزاب السياسيين.

محافظات جامعة المنصورة جامعة النهضة مؤسسات المجتمع المدني الوطن الانتقال مهندس

مواد متعلقة

بالتعاون مع تنسيقية الأحزاب.. ندوة عن "مسيرة العمل المناخي" بجامعة النهضة ببني سويف

تنسيقية شباب الأحزاب: كلمة الرئيس السيسي تسعى لتحقيق هدف بناء الدولة (فيديو)

استقالة وزير الاقتصاد الياباني بسبب علاقاته بكنيسة التوحيد

الأكثر قراءة

هنا الآن.. موعد وتوقيت قرعة دوري أبطال إفريقيا 2023 صدام محتمل بين الأهلي والزمالك

ما هي سُنن العمرة.. وهل يجوز قص الشعر أو الأظافر للمحرم؟

يلا شوت Salah live مشاهدة مباراة ليفربول وديربي كاونتي بث مباشر اليوم الاربعاء في كأس الرابطة الإنجليزية kora live رابط ماتش الليفر هدف محمد صلاح Now

هاني سويلم: لدينا كمية محدودة جدًا من مياه النيل

دي بروين يقود تشكيل بلجيكا المتوقع لمواجهة مصر في الكويت

مشروعية العمرة للميت.. وهل تجوز لغير الأقارب؟

يلا شوت Salah مشاهدة مباراة ليفربول ضد ديربي كاونتي بث مباشر في كأس الرابطة الإنجليزية yalla shoot رابط ماتش الريدز Liverpool هدف صلاح Now

نور اللبنانية تكشف عن شخصيتها في فيلم "نبيل الجميل"