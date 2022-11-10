أطلق الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية، عن باكورة مبادرة توحيد العمل المدني من الدقهلية تنفيذًا لتوجيهات رئيس الجمهورية من خلال التنسيق مع تنسيقية الأحزاب ومؤسسات المجتمع المدني بالدقهلية.

وأكد "المحافظ" أن المجتمع المدني عامل مهم في بناء الدولة المصرية ولا سبيل إلى الانتقال إلى الجمهورية الجديدة بدونه لأنه يمثل كافة أطياف الشعب المصري وهو قلب الشارع وشريك أساسي في عملية البناء والتنمية التي تشهدها.

وأوضح أن الجامعات عليها دور مجتمعي كبير ولا بد من تعظيم الاستفادة منه علي الأرض لخدمة المجتمع، بالإضافة إلى دورها التعليمي والبحث العلمي، مشيرًا إلى أن هناك تعاونا كبيرا بين المحافظة وجامعة المنصورة خلال المرحلة القادمة في كل ما يخص المجتمع المدني.





وذلك في إطار تكليف الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية للمؤتمر الوطني للشباب (والذي يتم تنظيمه تحت مظلة الأكاديمية الوطنية للتدريب) خلال إفطار الأسرة المصرية بالتنسيق مع كافة تيارات وفئات المجتمع لإدارة حوار وطني حول أولويات العمل الوطني خلال المرحلة الراهنة.

جاء ذلك خلال مشاركة محافظ الدقهلية والدكتور هيثم الشيخ نائب المحافظ في الجلسة النقاشية حول الحوار الوطني بحضور ومشاركة أعضاء تنسيقية الأحزاب والسياسيين.





أقيم الحوار الوطني بحضور النائبة سها سعيد عضو مجلس الشيوخ وأمين سر التنسيقية والنائبة نشوي الشريف عضو مجلس النواب، والنائب اكمل نجاتي عضو مجلس الشيوخ، والنائب محمود تركي عضو مجلس الشيوخ، والنائب محمد اسماعيل عضو مجلس النواب، والنائبة هيام الطباخ عضو مجلس النواب، والمهندس محمود أبو خضرة.



جانب من الحوار الوطني

وحضر الدكتور حسن هجرس، وأحمد مبارك، والدكتور وائل عبدالعزيز وكيل وزارة التضامن الاجتماعي بالدقهلية، ومن مؤسسات المجتمع المدني المهندس هشام الميناوي رئيس مجلس إدارة أحد الجمعيات بالدقهلية، وعدد كبير من رواد العمل العام ومؤسسات المجتمع المدني بالدقهلية.

وأكد المحافظ على أن تنسيقية الأحزاب والسياسيين استطاعت أن ترسخ نفسها كأحد أهم المنصات السياسية في مصر وتضم مجموعة من الكوادر الشبابية المتميزة سواء في العمل السياسي أو التنفيذي.





وأشار "مختار" إلى أن تنسيقية الأحزاب تعمل على نقل مقترحات وآراء المهتمين بالعمل العام والمجتمع المدني إلى ادارة الحوار الوطني، وأعرب عن سعادته لوجود كوكبة من أبناء المحافظة المهتمين بالعمل العام والمجتمع المدني.





وثمن "المحافظ" دور تنسيقية الأحزاب من خلال جولاتها في مختلف محافظات مصر ومشاركتها في الحوار الوطني من أجل الخروج بنتائج وتوصيات تهدف إلى الارتقاء بمستوى المعيشة للمواطن المصري

وفي نهاية اللقاء قام محافظ الدقهلية بتسليم درع المحافظة إلى ممثلي تنسيقية شباب الأحزاب السياسيين.