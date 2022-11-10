انخفاض عيار 21.. سعر الذهب اليوم الخميس 10-11-2022 في مصر

يبحث الكثيرون عن سعر الذهب بشكل يومي، نظرا لأهميته الكبيرة للكثيرين، ولا سيما المقبلين على الزواج من يقومون بشراء الذهب لتقديمه "شبكة"، كما يستخدمه البعض كمعدن ادخاري أثبت كفاءة كبيرة لدى الراغبين في الاستثمار.

سعر الذهب اليوم

وشهد سعر الذهب اضطرابا كبيرا بعدما انخفض في نهاية تعاملات يوم أمس الأربعاء بقيمة 11 جنيها فبعد أن سجل الثلاثاء، ليسجل سعر الذهب عيار 21 في بداية تعاملات اليوم الخميس 10نوفمبر 2022 سعر 1224 جنيها.

سعر الذهب بمختلف الأعيرة

ونقدم لقرائنا الكرام عبر بوابة الفجر سعر الذهب اليوم الخميس 10-11-2022 في السطور التالية:

سعر الذهب عيار 24

سجل سعر الذهب عيار 24 في مصر اليوم الخميس، 1399 جنيها.

سعر الذهب عيار 21

سجل سعر الذهب عيار 21 في مصر اليوم الخميس، 1224 جنيها

أسعار الذهب عيار 18

وجاء سعر الذهب عيار 18 في مصر اليوم الخميس، 1049 جنيهًا.

وشهد العالم اضطرابات كبيرة أثرت بشكل كبير على سعر الذهب وأسعار العملات الأجنبية وعلى رأسها الدولار الأمريكي، والتي بدأت منذ اجتياح جائحة كورونا العالم بأواخر 2019 وقبل أن تشتعل الأزمة الروسية الأوكرانية التي أحدثت تغيرات كبيرة على الساحة العالمية، وتضررت منها العديد من الدول.