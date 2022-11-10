للمقيمين بالسعودية... طرق تسجيل المواليد إلكترونيا عبر منصة أبشر

يحرص موقع الفجر الإلكتروني دائما على توفير للمتابعين الكرام كافة التفاصيل المتعلقة حول الأخبار التي تهم المواطنين وخاصة المقيمين بالسعودية لمعرفة طرق تسجيل المواليد إلكترونيا عبر منصة أبشر.

ويعتبر موضوع تسجيل المواليد عبر منصة أبشر من أبرز المواضيع التي تهم المواطنين والمقيمين بالمملكة العربية السعودية، عن طريق الأحوال المدنية عبر موقع وزارة الداخلية بالمملكة.

طريقة تسجيل المواليد عبر منصة أبشر

الدخول عبر منصة أبشر الإلكترونية.

تحديد أبشر أفراد.

تعبئة اسم المستخدم والرمز المرئي.

الضغط على خِدْمَات.

النقر على الأحوال المدنية.

النقر على خدمة تسجيل المواليد.

الضغط على الموافقة على الشروط.

إضافه تسجيل المولود.

تعبئة اسم المولود وجنسه وتاريخ ميلاده الميلادي والهجري واسم المستشفى.

النقر على تسجيل مولود.

الضغط على تأكيد بعد التأكد من البيانات المطلوبة.

إظهار الرسالة تم تسجيل المولود بنجاح.

الأوراق المطلوبة لتسجيل المواليد

نموذج 87 الخاص بتسجيل المواليد معبئًا بالبيانات المطلوبة.

نموذج 88 الخاص بتسجيل المواليد بالبيانات المطلوبة بخط واضح في حال لم يكن الأب موجود.

صورة عن سجل الأسرة مضاف فيه الأم.

صورة من صك الطلاق في حال كان الوالدين مطلقين.

صورة شخصية حديثة مقاس 4×6 مرتدي الزي السعودي ولا يرتدي نظارة فيها.

نموذج 85 سواء الورقي أو الإلكتروني وأن يكون مكتوب به البيانات المطلوبة.

أصل وصورة من الهُوِيَّة الوطنية للأب.

أصل وصورة من الهُوِيَّة الوطنية للأم.

أصل تبليغ الولادة من المستشفى التي ولد بها.

التسجيل إلكترونيا للمقيمين بالسعودية

يبحث المواطنين في السعودية عن تسجيل الدخول على منصة أبشر الإلكترونية بهدف تحقيق رؤية 2030، حيث وفرت الأحوال المدنية السعودية إمكانية إيصال شهادة الميلاد لعنوان المقيم بعد تسجيله إلكترونيًا، كما يجب التبليغ عن وقائع الميلاد خلال خمسة عشر يوما من تاريخ حدوث الواقعة

يكون التبليغ من المكلفين به على نسختين من النموذج المعد لذلك ويشتمل على البيانات والمستندات التي تحددها اللائحة التنفيذية والتي تؤكد صحة الواقعة، وذلك بواسطة حساب «أبشر» الخاص بالأب.