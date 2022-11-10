سعر الدولار اليوم الخميس 10-11-2022 مقابل الجنيه في البنوك

سعر الدولار اليوم، شهدت أسعار الدولار اضطرابا ملحوظا في الآونة الأخيرة حيث ارتفع مقابل الجنيه المصري في البنوك والمصارف، كما ارتفع أمام بعض العملات الجنبية الأخرى، خاصة بعد الأزمة الروسية الأوكرانية الطاحنة.

سعر الدولار اليوم

وسجل سعر الدولار مؤخرا ارتفاعا مقابل الجنيه المصري، حتى وصل إلى مستوى تاريخي لم يصله من قبل متخطيا الـ24 جنيها، وخاصة بعد قرارات البنك المركزي الأخيرة برفع سعر الفائدة بواقع 200 نقطة أساس.

سعر الدولار اليوم الخميس

ويشهد سعر الدولار إقبالا بحثيا كبيرا وبشكل يومي نظرا لارتباط العديد من السلع والخدمات المقدمة به، وتأثرها بالارتفاع وهو ما انتاب الأسواق مؤخرا بعدما انعكس ذلك على مختلف الأسعار.

وتقدم "بوابة الفجر" سعر الدولار اليوم الخميس 10-11-2022 وفق آخر التحديثات في مختلف البنوك بالسطور التالية:

سعر الدولار اليوم في البنك الأهلى

سجل سعر صرف الدولار في البنك الأهلى اليوم 24.3 جنيها للشراء 24.35 جنيه للبيع في سعر الدولار.

سعر الدولار اليوم في بنك مصر

سجل سعر صرف الدولار في بنك مصراليوم 24.3 جنيها للشراء 24.35 جنيها للبيع في سعر الدولار.

سعر الدولار اليوم في بنك قناة السويس

سجل سعر الدولاراليوم في بنك قناة السويس، سعر 24.30 جنيه للشراء، و24.40 للبيع في سعر الدولار.

سعر الدولار اليوم في البنك المصرى الخليجى

سجل سعر الدولار اليوم 24.30 جنيه للشراء في البنك المصرى الخليجى، و24.40 للبيع في سعر الدولار.

سعر الدولار اليوم في البنك العربى الأفريقى

سجل سعر الدولار اليوم سعر24.31 جنيها للشراء، كما سجل الدولار سعر24.38 للبيع في سعر الدولار.