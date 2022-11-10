يلا شوت SSC HD مشاهدة مباراة السعودية وبنما بث مباشر كورة لايف اونلاين kora star تقام مباراة السعودية وبنما الودية، وذلك في إطار تحضيرات الأخضر للمشاركة في كأس العالم قطر 2022.

مباراة السعودية وبنما

ويخوض المنتخب السعودي آخر مباراة ودية له في معسكر الإمارات، حيث ستكون في تمام الثالثة عصرًا بتوقيت المملكة، الرابعة مساءً بتوقيت الإمارات، وتُقام على ملعب آل نهيان في مدينة أبو ظبي الإماراتية.



وتنقل جميع مباريات المنتخب السعودي خلال معسكره الحالي، مباشرة عبر قناة "SSC HD" السعودية الرياضية، حيث يمكنكم مشاهدة مباراة السعودية ضد بنما تحديدًا عبر قناة "SSC Sport HD1".

مشاهدة مباراة السعودية وبنما اضغط هنا



وكان ياسر المسحل رئيس الاتحاد السعودي لكرة القدم، أعلن أن الأخضر سيتوجه لقطر يوم 17 نوفمبر بعد مواجهة المنتخب الكرواتي في الرياض، حيث تُقام مباراة السعودية وكرواتيا يوم 16 نوفمبر الجاري، كآخر مباراة ودية للأخضر قبل السفر لـ قطر.

ويطمح الأخضر في تحقيق نتائج إيجابية بكأس العالم، ومحاولة الوصول إلى دور الـ16، لتكرار إنجاز مونديال 1994 في أمريكا.

وسيواجه الأخضر، نظيره منتخب الأرجنتين يوم الثلاثاء 22 نوفمبر في الواحدة ظهرًا بتوقيت المملكة في اللقاء الأول للمنتخبين ضمن مباريات المجموعة الثالثة في بطولة كأس العالم.

ثم يقابل منتخب بولندا في الجولة الثانية يوم 26 نوفمبر في الرابعة عصرًا بتوقيت المملكة من دور المجموعات بـ كأس العالم قطر 2022، ثم يختتم مبارياته بمواجهة المنتخب المكسيكي يوم 30 نوفمبر في العاشرة مساءً بتوقيت المملكة.