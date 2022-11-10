بث مباشر HD مشاهدة مباراة السعودية وبنما لايف STREAM اونلاين رابط مباراة السعودية اليوم يستعد المنتخب السعودي لخوض مباراته الودية الخامسة في معسكره بالعاصمة الإماراتية أبوظبي، عندما يواجه منتخب بنما مساء اليوم.



ويخوض المنتخب السعودي مباراته الودية الخامسة في معسكر أبوظبي، الخميس، عندما يواجه منتخب بنما، على ملعب آل نهيان.

ومن المقرر تنطلق المباراة في تمام الساعة الثانية ظهرا بتوقيت القاهرة، الثالثة عصرا بتوقيت مكة المكرمة، الرابعة بتوقيت العاصمة الإماراتية أبوظبي.

مشاهدة مباراة السعودية وبنما اضغط هنا

كما يتم نقل مباراة المنتخب السعودي ضد بنما وديا عبر قناة "SSC" السعودية، التي تنقل جميع مباريات "الأخضر" قبل المونديال، بالإضافة إلى ذلك، ستقوم قنوات "أبوظبي الرياضية" بنقل مباراة السعودية وبنما الودية على الهواء مباشرة.

كما يمكنكم مشاهدة أحداث ومجريات هذه المباراة، من خلال شاشة قناة "أبو ظبي الرياضية HD1" المفتوحة على القمر الصناعي نايل سات.

تشكيل السعودية المتوقع ضد بنما

وسيلعب المنتخب السعودي هذا اللقاء معتمدًا على خطته المعتادة 4-3-3، وبتشكيلة يتوقع بنسبة كبيرة أن تكون كالتالي:

حراسة المرمى: محمد العويس خط الدفاع: سعود عبدالحميد - حسان تمبكتي - عبد الإله العمري - البريك خط الوسط: محمد كنو - عبدالإله المالكي - أيمن يحيى خط الهجوم: الدوسري - البريكان - فهد المولد