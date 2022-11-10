عاطف عبد اللطيف: طلب كبير على السياحة التاريخية والنايل كروز من المشاركين ببورصة لندن السياحية

كشف الدكتور عاطف عبد اللطيف رئيس جمعية مسافرون للسياحة والسفر وعضو جمعيتي مستثمري مرسى علم وجنوب سيناء عن وجود إقبال كبير جدا هذا العام على الجناح المصري المقام ببورصة لندن السياحية الدولية التي يشارك فيها ممثلون من 90 دولة حول العالم والتي بدأت فعالياتها أمس الاثنين وتستمر حتى 9 نوفمبر.

وأوضح الدكتور عاطف عبد اللطيف وهو أحد المشاركين ببورصة لندن السياحية WTM في تصريحات له اليوم أن الطلب على السياحة لمصر تزايد بشكل ملحوظ من مختلف الدول المشاركة بالبورصة خاصة دول أوروبا مثل ألمانيا وفرنسا وبريطانيا وكذلك والولايات المتحدة الامريكية ودول امريكا الجنوبية ودول شرق أسيا ومختلف الدول المشاركة وكل هذا يؤكد ان مصر ينتظرها موسم سياحي شتوي قوي يجب أن نكون مستعدين أيضا له بشكل قوي.

وأضاف د. عاطف أن نوعية السياحة التي عليها طلب في مصر وعادت بشكل كبير حاليا من خلال بورصة لندن هي السياحة الأثرية والثقافية خاصة بعد ما قامت به مصر من احتفال تاريخي لموكب المومياوات الملكية وكذلك احتفال طريق الكباش بالأقصر هذا فضلا عن أن أنظار العالم تتجه إلى مصر حاليا وتترقب موعد افتتاح المتحف المصري الكبير بالرماية.

وأضاف أن سياحةً النايل كروز عليها طلب كبير أيضا بالاضافة إلى السياحة الشاطئية والترفيهية.

وأشار إلى أن مصر موجودة بجناح مميز هذا العام على مساحة 650 مترا مُصمم علي شكل معبد حديث الشكل وافتتحه أحمد عيسى وزير السياحة والأثار ويضم الجناح المصري قرابة 50 عارضا ما بين شركات سياحة وفنادق وقرى سياحية ومصر للطيران.

وأوضح د. عاطف عبد اللطيف أن وزير السياحة والآثار أحمد عيسى يقوم بنشاط متميز خلال تواجده بالبورصة ويعقد لقاءات ومشاورات واجتماعات على مدار الساعة مع المشاركين في المعرض فقد التقى أول أيام المعرض بوزير السياحة السعودي ووزيرة سياحة البحرين وممثلين عن كبرى شركات الطيران التي تستهدف السوق المصري وبحث سبل التعاون المشترك وكذلك ما هو الجديد في المقصد السياحي المصري واستراتيجية الدولة للاهتمام بالسياحة.