كورة HD بلس saudi مشاهدة مباراة السعودية وبنما بث مباشر كورة لايف youtube يواصل منتخب السعودية تحضيراته القوية بمعسكره الحالي في دولة الإمارات العربية، ضمن الإستعدادات النهائية للمنتخب الأخضر السعودي للمشاركة في بطولة كأس العالم قطر 2022، التي تنطلق بعد عشر أيام من الآن.

متى موعد مباراة السعودية ضد بنما في لقاء ودي؟

ويخوض المنتخب السعودي أخر مبارياته الودية أمام منتخب بنما بمدينة أبو ظبي الإماراتية، قبل الدخول في معسكر مغلق لمدة خمسة أيام لوضع التحضيرات النهائية لأولى مبارياته في مونديال قطر، ليغادر بعدها إلى الأراضي القطرية استعدادًا لانطلاق المحفل الكروي العالمي كأس العالم قطر 2022.

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ويلتقي المنتخبان اليوم الخميس الموافق 10 من شهر نوفمبر الجاري لعام 2022، على أن تنطلق مباراة السعودية وبنما مباشرة في تمام الساعة الثانية ظهرًا بتوقيت جمهورية مصر العربية، الثالثة عصرًا بتوقيت المملكة العربية السعودية ودولة قطر، الرابعة مساءًا بتوقيت دولة الإمارات.

وتنقل جميع مباريات المنتخب السعودي خلال معسكره الحالي، مباشرة عبر قناة "SSC HD" السعودية الرياضية، حيث يمكنكم مشاهدة مباراة السعودية ضد بنما تحديدًا عبر قناة "SSC Sport HD1".

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كما يمكنكم مشاهدة أحداث ومجريات هذه المباراة، من خلال شاشة قناة "أبو ظبي الرياضية HD1" المفتوحة على القمر الصناعي نايل سات.

تشكيل السعودية المتوقع أمام بنما اليوم

وسيلعب المنتخب السعودي هذا اللقاء معتمدًا على خطته المعتادة 4-3-3، وبتشكيلة يتوقع بنسبة كبيرة أن تكون كالتالي:

حراسة المرمى: محمد العويس

خط الدفاع: سعود عبدالحميد - حسان تمبكتي - عبد الإله العمري - البريك

خط الوسط: محمد كنو - عبدالإله المالكي - أيمن يحيى

خط الهجوم: الدوسري - البريكان - فهد المولد

