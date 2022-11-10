بيان نادي بايرن ميونيخ حول إصابة ساديو ماني

الفجر الرياضي
ساديو ماني
ساديو ماني

أصدرت إدارة نادي بايرن ميونيخ الألماني بيانًا خلال الساعات الماضية، بشأن حالة السنغالي ساديو ماني لاعب الفريق الأول لكرة القدم، بعد الإصابة التي تعرض لها الأخير أمام فيردر بريمن، في مسابقة الدوري الألماني.


وقال بايرن في بيانه:" ساديو تعرض لإصابة ولن يكون متاحًا في مواجهة شالكه المقبلة، سيخضع المزيد من الفحوصات في الأيام القليلة القادمة ".

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وأضاف:" الفريق الألماني على اتصال بالفريق الطبي للاتحاد السنغالي لكرة القدم ".


وأكدت العديد من التقارير الصحفية في الساعات الأخيرة، أن ساديو لن يتواجد رفقة منتخب بلاده في نهائيات كأس العالم قطر 2022.


وحقق بايرن ميونخ فوزا كبيرا على ضيفه فيردر بريمن بسداسية مقابل هدف في المباراة التي جمعت الفريقين على ملعب اليانز ارينا ضمن منافسات البوندزليجا.
 

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