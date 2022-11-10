عاجل...هل نزلت زيادة حساب المواطن مع الدفعة 60 لشهر نوفمبر 2022؟

اكدت الموارد البشرية إنه تم إيداع حساب المواطن في البنوك للمستفيدين اليوم، وهذا ما جعل الأشخاص المستفيدين يطرحون سؤال مفاده هل نزلت زيادة حساب المواطن مع الدفعة 60، لأنه دائمًا يبحثوا عن الزيادات التي تضاف للدعم، والتي تم تحديدها من قِبل خادم الحرمين الملك سلمان في يوليو الماضي، كما أن الجميع يريدون معرفة هل هذه الزيادة مستمرة أم لها وقت وتنتهي أي مؤقته، هذا ما سنعرفه من خلال مقالنا الذي سيكون عن هل زيادة حساب المواطن مستمرة أم لا.



هل نزلت زيادة حساب المواطن مع الدفعة 60 لشهر نوفمبر 2022؟

هل نزلت زيادة حساب المواطن 1444؟



أعلنت الموارد البشرية عن إيداع دعم حساب المواطن اليوم مرفق بالزيادة الملكية المُقررة، كما وضحت أن زيادة حساب المواطن من الزيادات المؤقتة التي تنتهي مع انتهاء هذا العام خلال شهر ديسمبر 2022، إذ أنه سيكون الشهر الأخير لصرف هذه الزيادة، ولن تصرف أي زيادات أخرى إلا بأمر ملكيًا، ومع ابتداء السنة الجديدة 2023 فإن مبلغ حساب المواطن سيعود كما كان دون أي زيادة.



الاستعلام عن الأهلية في حساب المواطن



حتى تستطيع أن تتحقق من الأهلية وتعرف هل كنت مؤهلًا حتى تحصل على حساب المواطن أم لا، فإن هذا الأمر يتم من خلال الخطوات التالية:

هل نزلت زيادة حساب المواطن مع الدفعة 60 لشهر نوفمبر؟

أولًا عليك أن تنتقل بشكل مباشر لرابط حساب المواطن.

تقوم بتسجيل الدخول من خلال الموقع ثم تضغط بعد ذلك فوق كلمة دراسة الأهلية.

تدخل جميع البيانات المطلوبة.

تطلع على جميع التفاصيل المعروضة أمام التعرف هل أنت مؤهل أم لا.

خطوات اعتراض حساب المواطن



بعد أن تصدر الأهلية هناك بعض الأشخاص يجدوا أنفسهم غير مستحقين، وهنا يمكن للأشخاص أن يقوموا بتقديم اعتراض خلال المدة المحددة لذلك، وهي 90 يوم، وإليكم خطوات تقديم الاعتراض بحساب المواطن وهي كالآتي:

خطوات اعتراض حساب المواطن

أولًا تذهب لرابط حساب المواطن.

تضغط فوق خانة إدارة الحسابات ومن بعد ذلك تسجل الدخول.

تنقر فوق خانة الاستحقاق وستظهر إليك قائمة بها جميع الدفعات.

تختار خانة غير مؤهل وتوضح السبب بعد ذلك. تضغط فوق اعتراض.

تكتب جميع البيانات وترسل الطلب.

خطوات اعتراض حساب المواطن

جدول حساب المواطن



هذا شهر في زيادة في حساب المواطن حساب المواطن كم شهر الزيادة ؟ تسجيل الدخول لدعم حساب المواطن

حتى تستطيع أن تقوم بتسجيل الدخول لبرنامج حساب المواطن، فإن هذا الأمر يتطلب منك خطوات تساعدك في ذلك، وتسهل عليك الأمر وهي كالآتي: