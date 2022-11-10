يلا شوت real madrid مشاهدة مباراة ريال مرديد وقادش HD Kora Live في العارضة بث مباشر أونلاين لايف مشاهدة مباراة ريال مدريد وقادش بث مباشر الدوري الاسباني.ريال مدريد وقادش بث مباشر اليوم لبد من راد الاعتبار هذا ما يدور بذهن الجهاز الفني ولعيبة ريال مدريد بعد خسارتهم فى اخر مباراة امام رايو فاليكانو والتعادل مع جيرونا واستغل نادي برشلونة هذه الفرصة وتصدر مسابقة الدوري الاسباني بعد الفوز علي أوساسونا فى اخر مباراة.

بطاقة مبارة اليوم

ريال مدريد Vs قادش.

البطولة: الدوري الاسباني (الأسبوع 14).

القنوات الناقلة: beIN Premium 1HD & beIN HD1.

الملعب: 35.

المعلق: عصام الشوالي.

موعد المباراة:

11:30 مساءًا بتوقيت السعودية.

10:30 مساءًا بتوقيت مصر.

11:30 مساءًا بتوقيت فلسطين.

11:30 مساءًا بتوقيت الأردن.

11:30 مساءًا بتوقيت سوريا.

11:30 مساءًا بتوقيت لبنان.

11:30 مساءًا بتوقيت العراق.

10:30 مساءًا بتوقيت السودان.

11:30 مساءًا بتوقيت اليمن.

10:30 مساءًا بتوقيت ليبيا.

9:30 مساءًا بتوقيت تونس.

9:30 مساءًا بتوقيت الجزائر.

8:30 مساءًا بتوقيت المغرب.

12:30 مساءًا بتوقيت الإمارات.

11:30 مساءًا بتوقيت البحرين.

12:30 مساءًا بتوقيت سلطنة عُمان.

11:30 مساءًا بتوقيت الكويت.

11:30 مساءًا بتوقيت قطر.

8:30 مساءًا بتوقيت موريتانيا.

11:30 مساءًا بتوقيت جزر القمر.

8:30 مساءًا بتوقيت غرينتش

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يلا شوت real madrid مشاهدة مباراة ريال مرديد وقادش HD Kora Live في العارضة بث مباشر أونلاين لايف



تقام المباراة يوم الخميس الموافق 10 نوفمبر 2022 في تمام الساعة العاشرة وثلاثون دقيقة بتوقيت القاهرة والساعة الحادي عشر وثلا ثون دقيقة بتوقيت مكة المكرمة والعراق المبارة التي تجمع بين ريال مدريد وقادش Real Madrid and Qadish وذلك في اطار الاسبوع الرابع عشر من مسابقة الدوري الاسباني ويحتضم كلعب سانتياجو برنابيو معقل ريال مدريد هذه المباراة وتنقل عبر قناة beIN Premium 1HD بتعليق عربي عصام الشوالي.