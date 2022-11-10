كورة لايف real madrid مشاهدة مباراة ريال مدريد ضد قادش بث مباشر أونلاين

الفجر الرياضي
ريال مدريد
ريال مدريد

كورة لايف real madrid مشاهدة مباراة ريال مدريد ضد قادش بث مباشر أونلاين يبحث الكثيرون عن بث مباشر لمباراة ريال مدريد وقادش في الدوري الإسباني، والتي من المقرر أن تقام مساء اليوم الخميس على ملعب سنتياجو بيرنابيو.

 

بث مباشر مشاهدة مباراة ريال مدريد وقادش في الدوري الإسباني

يحل فريق قادش ضيفا، مساء اليوم الخميس، على ملعب “سنتياجو بيرنابيو” معقل نادي ريال مدريد الإسباني، في مباراة ستقام ضمن منافسات الجولة 14 لموسم 2022-23 من بطولة الدوري الإسباني.

ريال مدريد سيدخل هذه المباراة بدوافع استعادة الثقة وتقريب فارق النقاط مع برشلونة، بعد خسارته في الجولة الماضية أمام رايو فاييكانو بنتيجة 3-2، واحتلال الصدارة مؤقتا.

ويتصدر برشلونة حاليا جدول المسابقة برصيد 34 نقطة، فيما جمع فريق المدرب كارلو أنشيلوتي 32 نقطة، وبالنظر إلى  قادش، فقد تعادل سلبيًا أمام خيتافي في الجولة الماضية،ويحتل  المركز 19  في جدول ترتيب الدوري الإسباني  برصيد 11 نقطة.

موعد مباراة ريال مدريد وقادش في الدوري الإسباني

من المقرر أن تقام هذه المباراة المرتقبة والتي نقدم لكم بث مباشر لها في تمام العاشرة والنصف مساءا.

 

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