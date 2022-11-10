يلا شوت real madrid مشاهدة مباراة ريال مدريد وقادش HD Kora Live في العارضة بث مباشر أونلاين لايف يبحث ويترقب عشاق الكرة العالمية عن القنوات المفتوحة الناقلة لمباراة نادي ريال مدريد وقادش اليوم الخميس الموافق العاشر من نوفمبر الجاري ضمن منافسات الجولة الرابعة عشر.



- موعد مباراة ريال مدريد وقادش

وستبث مباراة ريال مدريد وقادش مساء الخميس في تمام الساعة العاشرة ونصف بتوقيت القاهرة والساعة الحادية ونصف بتوقيت مكة المكرمة والدوحة والثانية عشر ونصف بتوقيت أبو ظبي.

- نتيجة مباراة ريال مدريد السابقة

وسقط الملكي أمام رايو فاليكانو بثلاثية مقابل هدفين وسجل الأهداف كل من لوكا مودريتش وايدير ميليتاو وللاخر اوسكار طريخو والفارو جارسيا وسانتي كومسانيا.



- القنوات الناقلة لمباراة ريال مدريد وقادش

اسم القناة: ITV 4

القمر الاصطناعي: استرا astra 2E

التردد: 10758

الاستقطاب: عمودي

معدل الترميز: 22000

اسم القناة: IRIB Varzesh

التردد: 11555

الإستقطاب: عمودي

القمر: انتيل سات INTEKSAT 62E

معدل الترميز: 30000

إسم القناة: Match Tv

التردد: 4026

القمر الإصطناعي: Yamal 401

الاستقطاب: عمودي

معدل الترميز: 14940

اسم القناة: ادمان IDMAN

التردد: 11169

الإستقطاب: أفقي

معدل الترميز: 20400

القمر الاصطناعي: AzerSpace 46°E

NTV SPOR

Turksat 1C 42 شرقا 11892 عمودي 12800 5/6 مفتوح.

Turksat 1C 42 شرقا 11054 أفقي 30000 5/6 مفتوح.



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