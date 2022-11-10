يلا شوت real madrid مشاهدة مباراة ريال مدريد وقادش HD Kora Live في العارضة بث مباشر أونلاين لايف
يلا شوت real madrid مشاهدة مباراة ريال مدريد وقادش HD Kora Live في العارضة بث مباشر أونلاين لايف يبحث ويترقب عشاق الكرة العالمية عن القنوات المفتوحة الناقلة لمباراة نادي ريال مدريد وقادش اليوم الخميس الموافق العاشر من نوفمبر الجاري ضمن منافسات الجولة الرابعة عشر.
- موعد مباراة ريال مدريد وقادش
وستبث مباراة ريال مدريد وقادش مساء الخميس في تمام الساعة العاشرة ونصف بتوقيت القاهرة والساعة الحادية ونصف بتوقيت مكة المكرمة والدوحة والثانية عشر ونصف بتوقيت أبو ظبي.
- نتيجة مباراة ريال مدريد السابقة
وسقط الملكي أمام رايو فاليكانو بثلاثية مقابل هدفين وسجل الأهداف كل من لوكا مودريتش وايدير ميليتاو وللاخر اوسكار طريخو والفارو جارسيا وسانتي كومسانيا.
- القنوات الناقلة لمباراة ريال مدريد وقادش
اسم القناة: ITV 4
القمر الاصطناعي: استرا astra 2E
التردد: 10758
الاستقطاب: عمودي
معدل الترميز: 22000
اسم القناة: IRIB Varzesh
التردد: 11555
الإستقطاب: عمودي
القمر: انتيل سات INTEKSAT 62E
معدل الترميز: 30000
إسم القناة: Match Tv
التردد: 4026
القمر الإصطناعي: Yamal 401
الاستقطاب: عمودي
معدل الترميز: 14940
اسم القناة: ادمان IDMAN
التردد: 11169
الإستقطاب: أفقي
معدل الترميز: 20400
القمر الاصطناعي: AzerSpace 46°E
NTV SPOR
Turksat 1C 42 شرقا 11892 عمودي 12800 5/6 مفتوح.
Turksat 1C 42 شرقا 11054 أفقي 30000 5/6 مفتوح.