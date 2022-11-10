يلا شوت manchester united مشاهدة مباراة مانشستر يونايتد واستون فيلا اونلاين بث مباشر اليوم

الفجر الرياضي
مانشستر يونايتد
مانشستر يونايتد

يلا شوت manchester united مشاهدة مباراة مانشستر يونايتد واستون فيلا اونلاين بث مباشر اليوم  بث مباشر مباراة مانشستر يونايتد وأستون فيلا في الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم، اليوم الأحد، الموافق 6 نوفمبر 2022، ضمن الجولة الخامسة عشرة من المسابقة.

 

وتنطلق مباراة مانشستر يونايتد وأستون فيلا في الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم في تمام الساعة الرابعة مساءً بتوقيت القاهرة، الخامسة مساءً بتوقيت مكة المكرمة، الثانية بتوقيت جرينتش.

 

مشاهدة مباراة مانشستر يونايتد وأستون فيلا في الدوري الإنجليزي بث مباشر
وتذاع مباراة أستون فيلا ومانشستر يونايتد في الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم عبر شاشة قناة بي إن سبورتس beIN Sports Connect 1، ويعلق عليها أحمد البلوشي.

 

وقبل مباراة اليوم، يحتل فريق أستون فيلا المركز السادس عشر في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز، برصيد 12نقطة.

 

وعلى الجانب الآخر، يحتل فريق مانشستر يونايتد المركز الخامس في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز، برصيد 23 نقطة.

 

ويبحث فريق مانشستر يونايتد عن مواصلة الانتصارات في الدوري الإنجليزي أمام نظيره فريق أستون فيلا في مباراة اليوم، وذلك بعد تغلبه في آخر جولة على وست هام.

 

أما فريق أستون فيلا، فيدخل مباراة اليوم بهدف العودة إلى طريق الانتصارات، خاصة أن الفريق خسر مباراته الأخيرة في البريميرليج أمام نظيره نيوكاسل برباعية.

 

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