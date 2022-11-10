"الاعتصام أمام النقابة مشبوه".. تصريح جديد من رئيس جبهة نقابة الصحفيين

صرح هيثم طواله، نائب رئيس تحرير الجمهورية ورئيس جبهة شباب الصحفيين، أنه توجد حالة من الغضب الشيديد الذي سيطر على أعضاء الجمعية العمومية بنقابة الصحفيين بسبب استقواء بعض المعتصمات في مقر النقابة بالخارج لتحقيق مكاسب شخصية بعيدا عن المصلحة العليا للبلاد.

وتابع "طواله" أن كلا من رشا عزب ومنى سليم وإيمان عوف يتلقون التعليمات لتنفيذ أجندات كارهة لتقدم مصر ونهضتها.

وأشار هيثم طواله في بيان صحفي أن جموع الصحفيين الشرفاء المهمومين بقضايا الوطن والمواطن يرفضون المزايدة التي تمارسهن المعتصمات في هذا التوقيت.

وأكد رئيس جبهة شباب الصحفيين أن أعضاء قلعة الحريات يدعمون الدولة ويتبرأون من هذا الاعتصام المشبوه فضلا على أن النقابة لن تكون ستارا للعمليات المشبوهة.