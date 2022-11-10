تفاصيل أولى بطولات هنا الزاهد السينمائية واسم فيلمها الجديد

تصدرت الفنانة هنا الزاهد اليوم الخميس الموافق العاشر من نوفمبر 2022، تريند محرك البحث الشهير جوجل، بعدما تم إعلان تعاقدها على القيام ببطولة فيلم جديد بشكل مطلق.

هنا الزاهد

وتساءل جمهور النجمة هنا الزاهد عن تفاصيل العمل السينمائي المتعلقة بالإنتاج والإخراج وأطقم العمل من الفنانين الذين سيشاركونها فيلمها الجديد، الذي تقوم ببطولته المطلقة.

فيلم هنا الزاهد الجديد

وتعاقدت هنا الزاهد على بطولة فيلم جديد من إنتاج أحمد السبكى وتأليف هند عبدالله وإخراج أحمد عبد الوهاب، حيث تم مناقشة اسم الفيلم الذى تخوض به هنا الزاهد أولى بطولاتها المطلقة في عالم السينما بعد تحقيقها نجاحات مميزة في السنوات الأخيرة، وتقديمها البطولة المطلقة في الدراما.

تفاصيل فيلم هنا الزاهد الجديد

وأعلنت هنا الزاهد الانتهاء من تصوير فيلمها الجديد "مستر إكس" رفقة زوجها الكوميديان فهمى، والذي سيعرض في صيف 2023، "ويشارك في بطولته مجموعة من ألمع نجوم الكوميديا على رأسهم أوس أوس، بيومي فؤاد، ومحمد أنور.

معلومات عن فيلم هنا الزاهد الجديد

ويشارك في فيلم هنا الزاهد الجديد الذي ألف قصته أماني التونسي وأخرجه أحمد عبدالوهاب، رحاب الجمل، ومحمود حافظ، إلى جانب مجموعة من ضيوف الشرف أكرم حسنى، عمرو يوسف، مصطفى خاطر، صبرى فواز، وآخرين، والعمل قصة أمانى التونسي، وفكرة محمد سويلم وفادى أبو السعود، إخراج أحمد عبد الوهاب.

هنا الزاهد ومسلسل سيب وأنا أسيب

وتشارك هنا الزاهد حاليا النجم أحمد السعدني، في مسلسل جديد بعنوان "سيب وأنا أسيب" وهو من إخراج وإخراج وائل إحسان ويتكون من 10 حلقات ويضم مجموعة نجوم مثلعارفة عبد الرسول وعدد آخر من الفنانين.

آخر أعمال هنا الزاهد

وقدمت هنا الزاهد آخر أعمالها في عيد الأضحى الماضي من خلال فيلم "بحبك" الذي أخرجه تامر حسني في أولى تجاربه بالإخراج السينمائي، وقام ببطولته حمدى الميرغنى، هدى المفتى، أحمد عزمى، مدحت تيخة، عمرو صحصاح، شهد الشاطر، عالية راشد سمر محمد متولى ومموعة من ألمع النجوم، لتنطلق هنا الزاهد في عالم السينما والتلفزيون كبطلة بعدما شاركت في العديد من الأعمال بالأدوار الثانوية، لتثبت جدارتها.