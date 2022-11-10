مفاجأة في تشكيل السعودية الرسمي أمام بنما

الفجر الرياضي
منتخب السعودية
منتخب السعودية

أعلن هيرفي رينارد المدير الفني لمنتخب السعودية التشيكل الرسمي لمواجهة بنما الودية ضمن الاستعداد والتحضير لنهائيات كأس العالم 2022.

 

ويحرص رينارد على الدفع بالعديد من العناصر للوقوف على مستوى جميع اللاعبين قبل الاستقرار على القائمة الرسمية المسافرة إلى قطر لخوض المونديال.

تشكيل منتخب السعودية الرسمي لمواجهة بنما

حراسة المرمى: محمد العويس

خط الدفاع: ياسر الشهراني - علي البليهي - حسان تمبكتي - محمد البريك

خط الوسط: محمد كنو - عبدالإله المالكي - سامي النجعي

خط الهجوم: سالم الدوسري - فراس البريكان - هيثم عسيري

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