جدول مباريات اليوم الخميس 10-11-2022 والمواعيد والقنوات الناقلة

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جدول مباريات اليوم
جدول مباريات اليوم

جدول مباريات اليوم، يبحث عشاق الساحرة المستديرة عن موعد المباريات التي ستلعب اليوم في مختلف البطولات والمسابقات العالمية، على رأسها مواجهات كأس الرابطة الإنجليزية ولقاءات الدوري الإسباني والإيطالي.

جدول مباريات اليوم الخميس 

ويتضمن جدول مباريات اليوم الخميس الموافق 10 نوفمبر 2022، العديد من المواجهات على رأسها مباراة ريال مدريد وقادش في الدوري الإسباني حيث يسعى الميرنجي لتقليل الفارق بينه وبين المتصدر برشلونة، بينما يلعب مانشستر يونايتد ضد أستون فيلا فى كأس الرابطة الإنجليزية.

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وتقدم بوابة الفجر الإلكترونية جدول مباريات اليوم الخميس 10-11-2022 في السطور التالية:

جدول مباريات اليوم الخميس 10-11-2022 في الدوري الإسباني

مباراة رايو فاليكانو ×سيلتا فيجو- الساعة 8 مساء على قناةbeIN Sports HD 2.

مباراة فالنسيا× ريال بيتيس- الساعة 9 مساء على قناة beIN Sports 1 HD Premium.

مباراة ريال مدريد× قادش- الساعة 10:30 مساء على قناة beIN Sports 1 HD Premium.

جدول مباريات اليوم في الدوري الإيطالي والقنوات الناقلة

مباراة هيلاس فيرونا ×يوفنتوس- الساعة 7:30 مساء على قناة.AD SPORTS Premium 1.

مباراة لاتسيو× مونزا- الساعة 9:45 مساء على قناةAD SPORTS Premium 1.

جدول مباريات اليوم في كأس الرابطة الإنجليزية والقنوات الناقلة

ويتضمن جدول مباريات اليوم الخميس الموافق العاشر من نوفمبر 2022، مباراة مهمة تجمع بين مانشستر يونايتد وأستون فيلا في تمام العاشرة مساء بتوقيت القاهرة، الـ11 بتوقيت المملكة العربية السعودية على قناةbeIN Sports 2 HD Premium.

جدول مباريات اليوم الودية

توجد العديد من المواجهات الدولية الودية في جدول مباريات اليوم الخميس 10-11-2022، على رأسها مباراة بنما والسعودية في السابعة مساء، بينما تواجه إيران ونيكاراجوا في السادسة مساء.

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