البورصة تقلص خسائرها والسبعيني برتفع 0.9% في ختام تعاملات اليوم

أنهت مؤشرات البورصة تعاملات جلسة اليوم الخيميس على اجاء متباين، حيث ارتفع مؤشر الاسهم المتوسطة، بينما تراجع مؤشر الاسهم القيادية تحت ضغوط عمليا جني الارباح، ولكنه قلص من بعض الخسائر التى تكبدها في التعاملات الصباحية.

واغلق المؤشر الرئيسي “ إيجي أكس 30” تعاملات اليوم متراجعا بنسبة 0.21% ليصل 11756 نقطة، بينما ارتفع مؤشر الاسهم المتوسطة أيجي أكس 70 متساوي الاوزان بنسبة 0.95% إلى 2231.16 نقطة، كما ارتفع المؤشر الاوسع نطاقا ايجي أكس 100 بنسبة 1.32% إلى 3275.29 نقطة.

وبلغ إجمالي قيم التداولات خلال الجلسة نحو 1.4 مليار جنيه بالتداول على 387 مليون ورقه مالية من خلال تنفيذ 47 الف عملية بيع وشراء.

وربح رأس المال السوقي 4 مليارات جنيه ليغلق عند مستوى 782.063 مليار جنيه.

وجاءت مكاسب الاسهم المتوسطة بدعم من مشتريات العرب بصافي 37.4 مليون جنيه بينما اتجهت تعاملات المستثمرين المصريين والأجانب للبيع خاصة على الاسهم القيادية بقيمة 21.3 مليون جنيه و16 مليون جنيه على الترتيب.