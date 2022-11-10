لايف Man United مشاهدة مباراة مانشستر يونايتد وأستون فيلا بث مباشر رابط يلا شوت Yalla Shoot
لايف Man United مشاهدة مباراة مانشستر يونايتد وأستون فيلا بث مباشر رابط يلا شوت Yalla Shoot
تنطلق صافرة بداية أحداث مباراة مانشستر يونايتد وأستون فيلا في تمام الساعة العاشرة مساءً بتوقيت القاهرة، والساعة الحادية عشر بتوقيت مكة المكرمة، وذلك على أرضية ملعب "الأولد ترافورد".
لايف Man United مشاهدة مباراة مانشستر يونايتد وأستون فيلا بث مباشر رابط يلا شوت Yalla Shoot
تشكيل مانشستر يونايتد الرسمي ضد أستون فيلا
وجاء تشكيل المدرب تين هاج للمباراة كالآتي:-
حراسة المرمى: دوبرافكا.
خط الدفاع: دالوت، ماجواير، مالاسيا، ليندلوف
خط الوسط: فريد، فان دي بيك، برونو فرنانديز.
خط الهجوم: إيلانجا، ماكتونيا، مارسيال.
لايف Man United مشاهدة مباراة مانشستر يونايتد وأستون فيلا بث مباشر رابط يلا شوت Yalla Shoot
القنوات الناقلة لمباراة مانشستر يونايتد أمام أستون فيلا
وتُذاع أحداث المباراة عبر قناة beIN Sports 2 HD Premium، وسيعلق أحمد البلوشي على أحداث المباراة.