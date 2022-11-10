لايف Man United مشاهدة مباراة مانشستر يونايتد وأستون فيلا بث مباشر رابط يلا شوت Yalla Shoot

الفجر الرياضي
مشاهدة مباراة مانشستر
مشاهدة مباراة مانشستر يونايتد واستون فيلا

 لايف Man United مشاهدة مباراة مانشستر يونايتد وأستون فيلا بث مباشر رابط يلا شوت Yalla Shoot

 تنطلق صافرة بداية أحداث مباراة مانشستر يونايتد وأستون فيلا في تمام الساعة العاشرة مساءً بتوقيت القاهرة، والساعة الحادية عشر بتوقيت مكة المكرمة، وذلك على أرضية ملعب "الأولد ترافورد".

 لايف Man United مشاهدة مباراة مانشستر يونايتد وأستون فيلا بث مباشر رابط يلا شوت Yalla Shoot

تشكيل مانشستر يونايتد الرسمي ضد أستون فيلا

 

شاهد المباراة من هنا

 

وجاء تشكيل المدرب تين هاج للمباراة كالآتي:-

حراسة المرمى: دوبرافكا.

خط الدفاع: دالوت، ماجواير، مالاسيا، ليندلوف

خط الوسط: فريد، فان دي بيك، برونو فرنانديز.

خط الهجوم: إيلانجا، ماكتونيا، مارسيال.

 

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موعد مباراة مانشستر يونايتد المقبلة في الدوري الانجليزي

 

 لايف Man United مشاهدة مباراة مانشستر يونايتد وأستون فيلا بث مباشر رابط يلا شوت Yalla Shoot

القنوات الناقلة لمباراة مانشستر يونايتد أمام أستون فيلا

 

وتُذاع أحداث المباراة عبر قناة beIN Sports 2 HD Premium، وسيعلق أحمد البلوشي على أحداث المباراة.
 

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