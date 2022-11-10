أسعار الذهب اليوم الجمعة 11-11-2022.. قفزة بسعر المعدن الأصفر

قفزت أسعار الذهب في بداية تعاملات الصاغة اليوم الجمعة، بدعم من الارتفاع العالمي بسعر المعدن الأصفر التى صعدت مع تراجع معدلات التضخم فى الولايات المتحدة.

أسعار الذهب الأن :





سعر الذهب عيار ٢١: 1240 جنيه

سعر الذهب عيار ٢٤: 1417.25 جنيه

سعر الذهب عيار ١٨: 1062.75 جنيه

سعر الذهب عيار ١٤: 826،75 جنيه

سعر الجنيه الذهب 9920 جنيه

أسعار الذهب عالميًا:

قفزت أسعار الذهب اثنين بالمئة لتسجل أعلى مستوياتها في شهرين يوم الخميس، بعدما أظهرت بيانات تراجع التضخم في الولايات المتحدة بشكل طفيف في أكتوبر تشرين الأول، مما عزز الآمال في احتمال أن يخفف مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) وتيرة رفع أسعار الفائدة في المستقبل.

وقالت وزارة العمل إن مؤشر أسعار المستهلكين الأمريكيين ارتفع 0.4 بالمئة الشهر الماضي بعدما قفز بنفس الهامش في سبتمبر أيلول. وتوقع خبراء استطلعت رويترز آراءهم زيادة التضخم بنسبة 0.6 بالمئة.

وصعد الذهب في المعاملات الفورية إلى 1740.28 دولار للأوقية (الأونصة) بحلول الساعة 1425 بتوقيت جرينتش. كما قفزت العقود الآجلة للذهب في الولايات المتحدة 1.8 بالمئة إلى 1744.30 دولار.

وانخفض الدولار بأكثر من واحد بالمئة إلى أدنى مستوى في شهرين تقريبا بعد صدور البيانات الأمريكية، مما يجعل الذهب أقل تكلفة لحائزي العملات الأخرى. وتراجعت عوائد سندات الخزانة الأمريكية لأجل عشر سنوات إلى أدنى مستوى لها في شهر واحد.

ورغم أن الذهب يعد وسيلة للتحوط ضد التضخم، فإنه شديد الحساسية لرفع أسعار الفائدة لأنه يزيد من تكلفة الفرصة البديلة لحيازة السبائك التي لا تدر عوائد.

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، ارتفعت الفضة 3.2 بالمئة إلى 21.69 دولار للأوقية.

وقفز البلاتين أربعة بالمئة إلى 1025.20 دولار، فيما صعد البلاديوم 2.1 بالمئة إلى 1903.75 دولار.